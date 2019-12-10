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NBA／再登交易檯面 傳勒夫渴望加盟爭冠強隊

2019-12-10 10:12聯合報 記者劉肇育／即時報導

勒夫表示已厭倦重建，希望能交易到一支具有奪冠競爭力的隊伍之中。 美聯社
勒夫表示已厭倦重建，希望能交易到一支具有奪冠競爭力的隊伍之中。 美聯社
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披上克里夫蘭騎士戰袍的第六個賽季，明星前鋒勒夫（Kevin Love）近來一再被球隊搬上交易檯面，這樣的狀況對於他來說已經屢見不鮮，儘管他表示能理解球隊的做法，不過也傳出勒夫對於騎士在詹姆斯（LeBron James）離隊後一再重建已感到厭倦，希望能交易到一支具有奪冠競爭力的隊伍之中。

曾在2016年幫助騎士奪下總冠軍的勒夫，在厄文（Kyrie Irving）與詹姆斯陸續離隊後，是最後一位仍堅守崗位的騎士三巨頭，不過早在加盟騎士第一年開始，就不斷被交易傳聞提及的他，今年在球隊戰績繼續敬陪末座的情況下，毫無意外又被搬上交易檯面。

在今天出戰塞爾蒂克賽前，勒夫也再次重申交易傳聞不會影響自己心態與表現的立場，「我的意思是，在我來到這邊後，一直都有人在談輪我將被交易，所以這完全沒有什麼不同，他們決定怎麼做我都能理解這就是生意，說實話我並不知道事情會變成什麼狀況，因為我總能看到事情的兩面。」

騎士過去一年多來不斷嘗試重建，這讓已經31歲且生涯大小傷不段的勒夫處境變得相當尷尬，甚至有聯盟總管指出，很難期待勒夫一年再打70場以上的賽事，對此，勒夫也強調很清楚自己的狀況，「我很清楚他們想要年輕化，不論最終我是否能繼續待在這，我永遠都愛這裡的球迷。」

一般認為，騎士將會在明年交易大限前將勒夫送走，並至少換回一個首輪選秀權以及未來能釋放薪資空間的大合約球員，甚至是拿到一名表現不如預期的年輕潛力股，以利於球隊未來的重建計畫。

勒夫騎士詹姆斯

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