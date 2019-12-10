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神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00特約記者李亦伸

洛城媒體把湖人替補後衛卡魯索稱為湖人「第三巨頭」，創意、話題十足。湖人主場對灰狼，卡魯索從板凳上來攻下16分，跟戴維斯50分，詹姆斯32分、13助攻前呼後應，湖人三巨頭聯手砍進98分，貨真價實。

開玩笑也得有限度，卡魯索本季場均5.7分、2籃板、2助攻，每場替補出賽20分鐘，這是他生涯第三個NBA賽季。嚴格來說，這只是卡魯索真正進入湖人輪換的第一季。

湖人替補後衛卡魯索(中)在對灰狼的比賽中，閃過狼王唐斯(右)的防守，漂亮地反手上...
湖人替補後衛卡魯索(中)在對灰狼的比賽中，閃過狼王唐斯(右)的防守，漂亮地反手上籃得分。 美聯社
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前兩年湖人早早無緣季後賽，卡魯索負責打完賽季最後垃圾時間。2017-18出賽37場，2018-19賽季打了25場。沒幾個人會注意到這個25歲，頭髮微禿卻擁有勁爆體能白人後衛，除了湖人球迷。

今年夏天卡魯索靠著上季最後25場比賽打出場均9.2分、3.1助攻，三分球命中率4成8表現得到幾分不錯市場報價，卡魯索也有湖人之外不同選擇。但卡魯索最終決定留下來，兩年550萬美元合約跟湖人續約，繼續展現他的神奇。「我喜歡這裡的一切和隊友，能夠跟詹姆斯、戴維斯並肩作戰，這是我的夢想」。卡魯索很簡單告訴大家，他決定留在湖人打球的考量。

湖人並沒有把卡魯索當做是爭冠拼圖和主要輪換，因為湖人後場陸續簽下外線射手丹尼爾斯、射手型後衛庫克，加上原本就是輪換主力格林、波普、朗多、布萊德利，卡魯索在湖人這套陣容裡，後場排第七，如果加上詹姆斯，他只能排第八，想要上場可能只剩下大勝或大敗之後「垃圾時間」。

湖人陣中好手如雲，年輕球員想要出頭並不容易，但卡魯索「頭上少毛、辦事卻很牢」，已...
湖人陣中好手如雲，年輕球員想要出頭並不容易，但卡魯索「頭上少毛、辦事卻很牢」，已多次展現美技，出現在每日十大好球鏡頭之中！ 美聯社
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事實也是如此，卡魯索在湖人上場時間排第九(場均20.6分鐘)，出手次數並列第九(場均4.9次)，場均輸出5.7分2助攻2籃板，他只是湖人板凳第二替補控球，朗多之後的選項，數據、角色、上場時間都還不是主力。其實卡魯索在湖人輪換中的角色、功能、重要性與日俱增，195公分身高，出色運動能力和對抗性，願意投入防守的強韌球風，還有合格外線+擋拆持球能力，正在成為湖人板凳最重要「神奇力量」。

湖人教練佛蓋爾說：「卡魯索的防守意志很堅強，他需要更多時間累積比賽經驗，精準閱讀對手的進攻和戰術，他的持球和防守都很有帶動性，他可以為板凳帶來豐富能量和輪換」。

對灰狼一戰，詹姆斯早早三犯，上半場四犯，朗多輪休，卡魯索得到更多上場時間和空間，卡魯索全場出賽30分鐘本季個人單場新高，11投6中攻下16分4助攻4籃板0失誤。他這場球真的打出湖人第三巨頭表現和數據。

擁有身高、對位、防守能力，具備出色爆發力和彈性，外線、持球能力、擋拆、空手接應都在水準以上，卡魯索在湖人滿滿後場人員中是最有潛力和最值得期待的神奇小子。在湖人爭冠拼圖裡，卡魯索正把自己那塊拼圖擺在教練和詹姆斯面前，他用防守、實質表現和數據證明自己能力和功能。

卡魯索有不錯的爆發力，投籃準度也不差，防守又很認真，正是湖人需要的優質板凳球員。...
卡魯索有不錯的爆發力，投籃準度也不差，防守又很認真，正是湖人需要的優質板凳球員。 美聯社
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接下來湖人教練團會花更多時間養成卡魯索，他極有可能在季後賽經常成為湖人第三巨頭，扮演左右戰局和改變比賽的神奇小子。

湖人詹姆斯

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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