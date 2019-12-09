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NBA／保羅遭火箭隊交易 安東尼：曾叫他要小心

2019-12-09 18:11聯合報 記者林宋以情／即時報導

保羅攻下20分、4籃板、2助攻、3抄截。 美聯社
保羅攻下20分、4籃板、2助攻、3抄截。 美聯社
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「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）效力的拓荒者隊9日96：108敗給保羅（Chris Paul）領銜的雷霆隊。這對哥倆好過去曾先後遭火箭隊擺一道，安東尼今日接受訪問語出驚人，表示早就要保羅小心火箭，對於火箭交易保羅表示不意外。

這是安東尼加盟拓荒者後，第二度與保羅交手，兩人賽前彼此擁抱相談甚歡，安東尼此役僅9分進帳，外帶8籃板，保羅則攻下20分、4籃板、2助攻、3抄截。

安東尼此役僅9分進帳，外帶8籃板。 美聯社
安東尼此役僅9分進帳，外帶8籃板。 美聯社
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談到保羅今夏被交易，安東尼說，「我完全不驚訝。」他透露去年僅打10場就遭火箭釋出，當時第一時間就要保羅到他房間，面對面釐清，在他得知保羅對此完全不知情後，他便告訴保羅要當心火箭，「我看著他的眼睛告訴他，小心為上。你懂我意思嗎？就是凡事小心就對了。」

然而今夏火箭就與雷霆達成震撼交易，保羅成為交易衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的籌碼，保羅儘管對外稱一切都是生意，但他近日受訪坦言，交易前夕總管莫雷（Daryl Morey）還曾保證不會交易他，孰料一夕變調。

事過境遷，安東尼表示現在對火箭或莫雷（Daryl Morey）沒有怨懟，但的確花了一些時間去理解，「並不是生氣，而是因為沒有獲得解釋，但事到如今追究已無意義。」

保羅安東尼拓荒者

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