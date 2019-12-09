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NBA／今日戰績表 湖人輕取灰狼獨居聯盟第一

2019-12-09 15:09聯合新聞網 整理

戴維斯狂攻50分外，詹姆斯也有32分13助攻演出，兩人帶領湖人又拉出4連勝，戰績...
戴維斯狂攻50分外，詹姆斯也有32分13助攻演出，兩人帶領湖人又拉出4連勝，戰績21勝3負獨居聯盟第一。 美聯社
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NBA今日戰績表

金塊 102:105 籃網

老鷹 122:107 黃蜂

公牛 105:110(OT) 熱火

暴龍 104:110 76人

快艇 135:119 巫師

國王 110:106 獨行俠

雷霆 108:96 拓荒者

灰狼 125:142 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 快艇 vs. 溜馬 (緯來體育台)

08:30 騎士 vs. 塞爾蒂克

09:00 活塞 vs. 鵜鶘

09:00 暴龍 vs. 公牛

09:00 國王 vs. 火箭

09:00 魔術 vs. 公鹿

10:00 灰狼 vs. 太陽

10:00 雷霆 vs. 爵士

11:30 灰熊 vs. 勇士 (愛爾達體育1台)

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