NBA／承認跳投不如兒子 詹姆斯：我在家只排第三

詹姆斯認同球評觀點，坦承兩名兒子的跳投能力都比自己更好。 美聯社 分享 facebook

儘管身為近代NBA中的佼佼者，洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）也有屈服的時候，日前他在推特上轉發一則ESPN評論詹姆斯長子小詹姆斯（Bronny James）比賽影片，坦承兩名兒子的跳投能力都比自己更好，「我的跳投在我家裡可能只排在第三位。」

詹姆斯縱橫NBA十餘年，屢屢創下傲人紀錄，而他的兩位兒子也遺傳老爸的優良籃球基因，在籃球場上展露天份。

升上高一的小詹姆斯日前代表塞拉峽谷高中（Sierra Canyon High School）出賽，頻頻展現優異的跳投能力，ESPN球探班卡迪（Paul Biancardi）也高度讚揚了小詹姆斯的跳投，認為他的跳投比老爸詹姆斯還要更好。

班卡迪在解說小詹姆斯的比賽時說道：「我希望詹姆斯不要對我感到生氣，但我認為小詹姆斯的跳投比他好一點。」

Can’t ever be mad at the facts!!! Flame thrower he has! And by the way I probably got the 3rd best jump shot in the household. Bryce Maximus got a cooker too! https://t.co/p5ym1pZVJZ — LeBron James (@KingJames) December 8, 2019

沒過多久詹姆斯轉發了這則推文，他不僅沒有對班卡迪的評論感到生氣，還承認自己的跳投不如兩個兒子，「永遠不能對這個事實感到生氣，他（小詹姆斯）有火焰噴射器，順便說一下，我的跳投在家中可能只排在第三位，麥希穆斯（Bryce Maximus James）的跳投也非常出色。」