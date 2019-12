NBA／承認跳投不如兒子 詹姆斯：我在家只排第三

詹姆斯認同球評觀點,坦承兩名兒子的跳投能力都比自己更好。 美聯社 分享 facebook

儘管身為近代NBA中的佼佼者,洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)也有屈服的時候,日前他在推特上轉發一則ESPN評論詹姆斯長子小詹姆斯(Bronny James)比賽影片,坦承兩名兒子的跳投能力都比自己更好,「我的跳投在我家裡可能只排在第三位。」

詹姆斯縱橫NBA十餘年,屢屢創下傲人紀錄,而他的兩位兒子也遺傳老爸的優良籃球基因,在籃球場上展露天份。

升上高一的小詹姆斯日前代表塞拉峽谷高中(Sierra Canyon High School)出賽,頻頻展現優異的跳投能力,ESPN球探班卡迪(Paul Biancardi)也高度讚揚了小詹姆斯的跳投,認為他的跳投比老爸詹姆斯還要更好。

班卡迪在解說小詹姆斯的比賽時說道:「我希望詹姆斯不要對我感到生氣,但我認為小詹姆斯的跳投比他好一點。」

Can’t ever be mad at the facts!!! Flame thrower he has! And by the way I probably got the 3rd best jump shot in the household. Bryce Maximus got a cooker too! https://t.co/p5ym1pZVJZ