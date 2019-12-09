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NBA／唐西奇超越喬丹 惜獨行俠不敵國王斷連勝

2019-12-09 10:59聯合報 記者毛琬婷／即時報導

唐西奇(左)達成連續19場至少得到20分、5籃板、5助攻，超越喬丹紀錄獨居史上第...
唐西奇(左)達成連續19場至少得到20分、5籃板、5助攻，超越喬丹紀錄獨居史上第一人，可惜無法用勝利慶祝。 美聯社
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本季表現亮眼的獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）今天再繳出27分、7籃板、8助攻的成績，連續19場至少得到20分、5籃板、5助攻，正式超越喬丹（Michael Jordan），獨居史上第一，成為自ABA與NBA合併以來最長紀錄，無奈最後關頭追平分失手，球隊最終以106：110不敵國王隊，中止五連勝。

獨行俠本季在唐西奇打出足以挑戰史上最年輕MVP紀錄的表現，近期收下一波五連勝，球隊也趁勢衝上西區第二的位置。今天獨行俠在主場迎戰國王，首節小哈德威（Tim Hardaway Jr.）飆進4顆三分球獨拿14分，加上唐西奇也挹注9分，卻擋不住國王團隊進攻，首節以27：36落後。

次節獨行俠進攻仍顯低迷，國王則持續在進攻端有效發揮下單節打出30：19的攻勢，半場打完國王取得20分的領先優勢。易籃後獨行俠試圖振作，前兩節僅拿下10分的唐西奇第三節逐漸找回手感，投進2顆三分球單節獨拿10分，三節打完拿下20分、7籃板、8助攻也提前確定寫下新猷。

握有14分領先優勢的國王在決勝節中段陷入進攻荒，在比賽還剩9分多鐘時畢耶利察（Nemanja Bjelica）投進三分球、拿下本場第28分後，國王進攻就出現狀況，遭獨行俠打出一波15：4攻勢，將分差追至6分差。

最後兩分鐘落後6分的獨行俠先靠著唐西奇追回2分，終場前33.8秒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）靠著優異的單打技巧將分差縮小到2分差，加上芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）抓下關鍵籃板，讓獨行俠有了追平甚至超前的機會，不過唐西奇未能命中，最終獨行俠就以4分差落敗。

小哈德威此役投出9顆三分球，繳出全隊最高的29分，唐西奇27分次之並改寫紀錄，不過球隊未能取勝也讓紀錄夜略顯黯淡；而在最後關頭嚇出一身冷汗的國王以畢耶利察攻下全場最高的30分、7籃板最佳，希爾德（Buddy Hield）26分、4籃板、5助攻次之。

國王唐西奇喬丹

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