NBA／團隊多點開花 76人獵龍推進主場12連勝

西蒙斯16分、11籃板、9助攻的準「大三元」表現，76人多點開花擊退暴龍。 美聯社 分享 facebook

本季在主場還未嘗敗績的76人隊，今天繼續在主場迎戰衛冕軍暴龍隊，76人靠著團隊多點開花，哈里斯（Tobias Harris）拿到全場最高的26分、西蒙斯（Ben Simmons）也有準「大三元」演出，助隊以110：104擊敗對手，收下二連勝且是主場12連勝。

前一役主力中鋒安比德（Joel Embiid）高掛免戰牌，且先發後衛理查森（Josh Richardson）持續缺陣，76人在主場仍展現強大進攻火力，以47分差輕取騎士隊，續寫本季主場勝率百分百。

今天76人繼續在主場迎戰暴龍，且安比德也在此役歸隊，首節前段76人幾乎都處於落後位置，不過先靠著西蒙斯上籃擺進兩分追成18平，內托（Raul Neto）、賽布爾（Matisse Thybulle）連續命中外線，76人首節打完反倒取得5分領先。

落後的暴龍在次節試圖振作，卻在比賽中傷了射手范弗利特（Fred VanVleet），他不慎撞傷右膝，暴龍球隊隨後也宣布他因為右膝挫傷此役不會再回歸，76人也趁勢展開進攻，打出一波18：7攻勢，半場打完76人取得15分領先。

易籃後76人持續保持著雙位數的領先優勢，三節打完將分差擴大至20分，儘管暴龍在最後關頭將分差縮小至個位數，但仍為時已晚，最終76人就以6分差取勝，收下主場12連勝，也讓暴龍吞下三連敗。

76人此役團隊命中率達5成06，6人得分達雙位數，哈里斯26分、6籃板、3助攻，西蒙斯16分、11籃板、9助攻的準「大三元」表現，賽布爾（Matisse Thybulle）拿到次高的20分，外帶2籃板、3助攻、3抄截、1阻攻的全能表現。

而落敗的暴龍以羅瑞（Kyle Lowry）26分、6籃板、5助攻最佳，阿努諾比（OG Anunoby）19分、10籃板次之，席亞康（Pascal Siakam）則是16分、7籃板。