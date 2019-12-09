NBA／丁威迪讀秒階段關鍵上籃 籃網碎金塊收三連勝

布魯克林籃網隊今（9日）天在主場迎戰金塊隊，靠著丁威迪（Spencer Dinwiddie）在終場前26.3秒的關鍵上籃逆轉戰局，最終籃網就以105：102險勝對手，收下三連勝。

籃網本季迎來杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving），前者因阿基里斯腱斷裂恐整季報銷，厄文則在上月因右肩傷勢高掛免戰牌，加上今天至今已缺戰12場比賽。

不過籃網在主將缺席的這段時間未被擊垮，反倒靠著團隊合作在東區維持競爭力，排在東區第七名。今天面對近況不佳的金塊，籃網開賽就打出13：5的攻勢，不過次節金塊在約柯奇（Nikola Jokic）狀態逐漸加溫下成功追上，半場打完反倒以54：53領先籃網。

易籃後籃網儘管外線手感不佳，但靠著頻頻切入進攻籃框仍在第三節打完要回5分領先。決勝節戰況依舊膠著，雙方多次互換領先，終場前1分32秒金塊巴頓（Will Barton）外線破網，助隊以100：99反超。

不過籃網展現優異防守，先讓金塊出現24秒違例後，丁威迪切入上籃擺進2分，但約柯奇也立刻還以顏色，同樣反手上籃要回領先，此時丁威迪再度挺身而出，在終場前26.3秒再度切入禁區撕裂金塊防線，加上普林斯抓下關鍵進攻籃板，金塊只能靠犯規戰術凍結時間，最終籃網就以3分差險勝。

扮演致勝英雄的丁威迪此役繳出全場最高的24分、4籃板、8助攻，賽後談到球隊在人手短缺時仍可與金塊抗衡時說：「所有的傷兵都來到更衣室與我們同在，我們也相信自己能打出出色的防守，將對手限制在100分左右。」今天杜蘭特及厄文都來到球場替隊友加油。

金塊近期狀況不佳，加上此役，近五場比賽就輸了四場，約柯奇24分、11籃板、6助攻，穆雷（Jamal Murray）也有21分貢獻，無奈最後關頭擋不住丁威迪，苦吞二連敗。