親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

藍營用不好青年軍？ 因為漏學了綠營這個關鍵

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

運動筆記【新聞】 在地冠軍球隊全員參與 閃亮礁溪溫泉馬拉松【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA今日五大好球 (12月8日)焦點球員- Donovan Mitchell (12月8日)

NBA／丁威迪讀秒階段關鍵上籃 籃網碎金塊收三連勝

2019-12-09 09:11聯合報 記者毛琬婷／即時報導

布魯克林籃網隊今（9日）天在主場迎戰金塊隊，靠著丁威迪（Spencer Dinwiddie）在終場前26.3秒的關鍵上籃逆轉戰局，最終籃網就以105：102險勝對手，收下三連勝。

籃網本季迎來杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving），前者因阿基里斯腱斷裂恐整季報銷，厄文則在上月因右肩傷勢高掛免戰牌，加上今天至今已缺戰12場比賽。

不過籃網在主將缺席的這段時間未被擊垮，反倒靠著團隊合作在東區維持競爭力，排在東區第七名。今天面對近況不佳的金塊，籃網開賽就打出13：5的攻勢，不過次節金塊在約柯奇（Nikola Jokic）狀態逐漸加溫下成功追上，半場打完反倒以54：53領先籃網。

易籃後籃網儘管外線手感不佳，但靠著頻頻切入進攻籃框仍在第三節打完要回5分領先。決勝節戰況依舊膠著，雙方多次互換領先，終場前1分32秒金塊巴頓（Will Barton）外線破網，助隊以100：99反超。

不過籃網展現優異防守，先讓金塊出現24秒違例後，丁威迪切入上籃擺進2分，但約柯奇也立刻還以顏色，同樣反手上籃要回領先，此時丁威迪再度挺身而出，在終場前26.3秒再度切入禁區撕裂金塊防線，加上普林斯抓下關鍵進攻籃板，金塊只能靠犯規戰術凍結時間，最終籃網就以3分差險勝。

扮演致勝英雄的丁威迪此役繳出全場最高的24分、4籃板、8助攻，賽後談到球隊在人手短缺時仍可與金塊抗衡時說：「所有的傷兵都來到更衣室與我們同在，我們也相信自己能打出出色的防守，將對手限制在100分左右。」今天杜蘭特及厄文都來到球場替隊友加油。

金塊近期狀況不佳，加上此役，近五場比賽就輸了四場，約柯奇24分、11籃板、6助攻，穆雷（Jamal Murray）也有21分貢獻，無奈最後關頭擋不住丁威迪，苦吞二連敗。

金塊籃網丁威迪

延伸閱讀

厄文何時復出？ 籃網主帥：一至兩周內參與訓練

厄文至少再休2戰 主帥：已習慣沮喪

丁威迪聯手厄文、KD 哈里斯：籃網將是三頭怪...

籃網對綠衫軍扳回一城 華克：該放下厄文一切

相關新聞

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

NBA／跟哈登合射太陽 衛少連3戰飆大三元

2019-12-09 01:40

NBA／連18場20-5-5 唐西奇追平喬丹紀錄

2019-12-09 00:20

NBA／金州勇士成西區爐主 柯爾：很享受這季

2019-12-08 20:00

NBA／厄文何時復出？籃網主帥：一兩周內參與訓練

2019-12-09 08:03

NBA／與女工作人員相撞插曲 詹皇：更該謙虛待人

2019-12-08 16:50

NBA／追隨安比德腳步 唐西奇獲SI最佳突破獎

2019-12-08 16:44

NBA／火箭提交抗議爭重賽 波總：過去就該過去

2019-12-08 16:25

NBA／激勵隊友投3分 巴特勒打賭一球500美元

2019-12-08 15:55

NBA／今日戰績表 唐西奇刷數據率獨行俠5連勝

2019-12-08 15:34

NBA／尼克主帥空缺 傳傑克森、漢蒙等人為選項

2019-12-08 15:21

NBA／76人教頭許耶誕願望 西蒙斯場場外線出手

2019-12-08 14:28

NBA／傳騎士清倉拍賣 2張到期約成籌碼

2019-12-08 12:35

NBA／已3戰大勝逾40分 獨行俠有機會破聯盟紀錄

2019-12-08 11:53

NBA／西蒙斯飆三分 76人痛宰騎士延續主場不敗

2019-12-08 11:33

NBA／換帥也沒用 尼克1分惜敗溜馬吞9連敗

2019-12-08 11:19

NBA／傳騎士拋售勒夫 外媒曝5大潛在下家

2019-12-08 10:42

NBA／胡德跟腱重傷恐賽季報銷 拓荒者隊友不捨

2019-12-08 10:12

NBA／慘敗獨行俠46分 鵜鶘主帥：無競爭力可言

2019-12-08 10:02

NBA／不只換主帥 外媒曝尼克總裁也恐將下台

2019-12-08 09:15

NBA／獨行俠大勝鵜鶘 唐西奇追平喬丹紀錄

2019-12-08 08:43

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00

NBA／衛少連三戰大三元 火箭射日收二連勝

2019-12-08 12:41
看更多

熱門文章

NBA／傳騎士拋售勒夫 外媒曝5大潛在下家

2019-12-08 10:42

NBA／與女工作人員相撞插曲 詹皇：更該謙虛待人

2019-12-08 16:50

NBA／胡德跟腱重傷恐賽季報銷 拓荒者隊友不捨

2019-12-08 10:12

NBA／衛少連三戰大三元 火箭射日收二連勝

2019-12-08 12:41

MLB／馬林魚釋出陳偉殷 美媒：該增加救兵了

2019-12-08 10:43

NBA／西蒙斯飆三分 76人痛宰騎士延續主場不敗

2019-12-08 11:33

SBL／韓國瑜板橋造勢 球員成「受害者」

2019-12-08 20:03

MLB／去年靜悄悄被罵翻 洋基全力挖柯爾

2019-12-08 12:10

NBA／傳騎士清倉拍賣 2張到期約成籌碼

2019-12-08 12:35

棒球／奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲

2019-12-08 19:22

NBA／已3戰大勝逾40分 獨行俠有機會破聯盟紀錄

2019-12-08 11:53

游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎寫台灣新頁

2019-12-08 11:32

NBA／76人教頭許耶誕願望 西蒙斯場場外線出手

2019-12-08 14:28

NBA／激勵隊友投3分 巴特勒打賭一球500美元

2019-12-08 15:55

NBA／火箭提交抗議爭重賽 波總：過去就該過去

2019-12-08 16:25

NBA／慘敗獨行俠46分 鵜鶘主帥：無競爭力可言

2019-12-08 10:02

專訪／12強情蒐獲好評 林聿文：不挨罵就好

2019-12-08 11:25

NBA／金州勇士成西區爐主 柯爾：很享受這季

2019-12-08 20:00

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

專訪／龍迷變聯盟紀錄員 林聿文：棒球不有趣了

2019-12-08 11:25

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

NBA／追隨安比德腳步 唐西奇獲SI最佳突破獎

2019-12-08 16:44

NBA／尼克主帥空缺 傳傑克森、漢蒙等人為選項

2019-12-08 15:21

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

2019-12-09 07:00

專訪／因應亞職大賽情蒐任務 林聿文意外接招

2019-12-08 11:25

NBA／不只換主帥 外媒曝尼克總裁也恐將下台

2019-12-08 09:15

SBL／裕隆新兵談差異 簡浩：隊友台語講很多

2019-12-08 17:46

NBA／換帥也沒用 尼克1分惜敗溜馬吞9連敗

2019-12-08 11:19

中職／千勝里程碑留給悍將 洪一中後年可望達陣

2019-12-08 09:43

ABL／吳松蔚3分神射飆分 夢想家宰黑熊開胡

2019-12-08 17:49

MLB／柯爾有望破紀錄 價碼喊到8年2.8億美元

2019-12-09 07:48

韓職／大都會近兩季5敗投手 斗山砸100萬美元簽人

2019-12-08 13:34

NBA／跟哈登合射太陽 衛少連3戰飆大三元

2019-12-09 01:40

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

帶舊傷征服柬埔寨 陳彥博220公里超馬賽摘冠

2019-12-08 15:13

排球／黑狗點頭！ 旅日4將奧運資格賽歸隊

2019-12-08 21:37

MLB／陳偉殷目標先發 1月初回美自主訓練

2019-12-08 16:14

廣州馬拉松破個人最佳 張嘉哲拚東奧

2019-12-09 00:20

旗山香蕉馬拉松 冷天中創意開跑

2019-12-08 13:07

SBL／痛痛人復出 謝宗融求整季健康

2019-12-08 20:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top