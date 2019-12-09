NBA／厄文何時復出？籃網主帥：一兩周內參與訓練

本季轉戰籃網隊的厄文（Kyrie Irving），自從上月15日出戰金塊隊後就因右肩傷勢高掛免戰牌，今天主帥亞特金森（Kenny Atkinson）表示，厄文將在一、兩周內開始參加球隊訓練，意指他還將缺席數場比賽。

上月13日籃網作客猶他州時，厄文攻下全隊最高的27分，無奈球隊最終仍以落敗收場，隔天就傳出他右肩受傷的消息，儘管15日面對金塊仍正常出賽，不過接下來就沒再上場，加上今天對金塊的比賽，至今已連續缺陣12場比賽。

在厄文缺陣的這幾場比賽，籃網靠著團隊合作打下9勝3負的戰績，也讓他們持續在東區保有競爭力。在厄文缺席的這段時間，關於他的右肩傷勢也不停有報導出現，日前籃網隨隊記者就透露，厄文因為右肩傷勢可能還需要傷停一至兩周，甚至更長時間。

今天籃網主帥亞特金森更新了厄文的傷情，他表示厄文將在一、兩周內開始參加球隊的訓練，「我認為接下來的計畫是繼續增加他在球場上的時間，他將在接下來的一、兩周融入球隊訓練中。」

亞特金森強調，應該要讓厄文完全恢復後才開始進行訓練，而不是倉促復出，「我在這個聯盟已經待了夠長的時間，知道傷病有多複雜，我可以舉十個例子，但有時傷病很難說清楚，很棒的是我對我們的團隊和醫生非常信任，當他準備好了，我們就會開始。」