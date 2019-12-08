親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

反送中／遊行群眾抵中環與港警對峙 高院大門起火燃燒

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

運動筆記【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士【賽事】新春開跑！ 2020 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA今日五大好球 (12月8日)焦點球員- Donovan Mitchell (12月8日)

NBA／金州勇士成西區爐主 柯爾：很享受這季

2019-12-08 20:00聯合報 記者林宋以情／即時報導

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）表示，現在勇士陣容與去年闖決賽截然不同，...
勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）表示，現在勇士陣容與去年闖決賽截然不同，球隊宗旨也改為保持健康。 路透
分享

從五年三冠的聯盟強隊，勇士隊本季深陷傷病魔咒，開季5勝19負無可避免地落入西區墊底，但主帥柯爾（Steve Kerr）透露，其實自己很享受這一球季，專注開發陣中新秀潛能，待明星球員歸隊後，再度擦亮灣區軍團招牌。

少了杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala），勇士兩大球星「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）又掛傷號，補進羅素（DAngelo Russell）戰績仍慘淡，遭聯盟拔掉兩場全美轉播。

但實際上，勇士經過本季沉潛，加上若迎來前順位選秀籤，下季不無可能強勢回歸，柯爾與格林（Draymond Green）則將目光放遠，善用時間磨練新秀，培養板凳深度，對未來樂觀以對，柯爾說：「其實我很享受這一季，即便這聽起來有點奇怪。」

柯爾表示現在勇士陣容與去年闖決賽截然不同，球隊宗旨也改為保持健康，並挖掘潛力新秀為主，「能發掘球隊中的未來之星，當球隊陣容齊全後，讓球隊再度運轉，這是件很令人興奮的事。」

過去帶領的都是頂尖球星，柯爾面對另項啟發年輕球員的挑戰，「我也學習著如何去當一位更好的教練，這是我少有的執教經驗，也提醒著我，每年所遇到都會是特別的經歷。」

柯爾勇士柯瑞

延伸閱讀

MLB／去年靜悄悄被罵翻 洋基全力挖柯爾

NBA／尼克近年教頭一換再換 柯爾慶幸當初未...

MLB／洋基總管高空垂降 竟看到球迷呼籲簽柯...

MLB／爭取柯爾在所不惜 洋基願開出天價合約

相關新聞

NBA／與女工作人員相撞插曲 詹皇：更該謙虛待人

2019-12-08 16:50

NBA／追隨安比德腳步 唐西奇獲SI最佳突破獎

2019-12-08 16:44

NBA／火箭提交抗議爭重賽 波總：過去就該過去

2019-12-08 16:25

NBA／激勵隊友投3分 巴特勒打賭一球500美元

2019-12-08 15:55

NBA／今日戰績表 唐西奇刷數據率獨行俠5連勝

2019-12-08 15:34

NBA／尼克主帥空缺 傳傑克森、漢蒙等人為選項

2019-12-08 15:21

NBA／76人教頭許耶誕願望 西蒙斯場場外線出手

2019-12-08 14:28

NBA／衛少連三戰大三元 火箭射日收二連勝

2019-12-08 12:41

NBA／傳騎士清倉拍賣 2張到期約成籌碼

2019-12-08 12:35

NBA／已3戰大勝逾40分 獨行俠有機會破聯盟紀錄

2019-12-08 11:53

NBA／西蒙斯飆三分 76人痛宰騎士延續主場不敗

2019-12-08 11:33

NBA／換帥也沒用 尼克1分惜敗溜馬吞9連敗

2019-12-08 11:19

NBA／傳騎士拋售勒夫 外媒曝5大潛在下家

2019-12-08 10:42

NBA／胡德跟腱重傷恐賽季報銷 拓荒者隊友不捨

2019-12-08 10:12

NBA／慘敗獨行俠46分 鵜鶘主帥：無競爭力可言

2019-12-08 10:02

NBA／不只換主帥 外媒曝尼克總裁也恐將下台

2019-12-08 09:15

NBA／獨行俠大勝鵜鶘 唐西奇追平喬丹紀錄

2019-12-08 08:43

NBA／湖人離開LA沒輸過 AD：大家為彼此而戰

2019-12-08 00:07

NBA／工作人員場邊遭擦撞 獲詹皇本人關切樂開懷

2019-12-07 17:03

NBA／湖人客場11連勝 隊史近47年最長紀錄

2019-12-07 16:44

NBA／指出對手球衣沒紮 保羅「助攻」雷霆獲罰球

2019-12-07 15:53

NBA／施羅德關鍵球挽救雷霆 灰狼延長賽飲恨

2019-12-07 15:42

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

不可忽略的熊熊烈火 邁阿密重返列強的秘密

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

亂投藥還是有備而來？ 安東尼的最後救贖之旅

2019-11-18 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00
看更多

熱門文章

NBA／獨行俠大勝鵜鶘 唐西奇追平喬丹紀錄

2019-12-08 08:43

NBA／傳騎士拋售勒夫 外媒曝5大潛在下家

2019-12-08 10:42

NBA／與女工作人員相撞插曲 詹皇：更該謙虛待人

2019-12-08 16:50

NBA／胡德跟腱重傷恐賽季報銷 拓荒者隊友不捨

2019-12-08 10:12

NBA／衛少連三戰大三元 火箭射日收二連勝

2019-12-08 12:41

NBA／西蒙斯飆三分 76人痛宰騎士延續主場不敗

2019-12-08 11:33

游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎寫台灣新頁

2019-12-08 11:32

MLB／馬林魚釋出陳偉殷 美媒：該增加救兵了

2019-12-08 10:43

NBA／已3戰大勝逾40分 獨行俠有機會破聯盟紀錄

2019-12-08 11:53

NBA／慘敗獨行俠46分 鵜鶘主帥：無競爭力可言

2019-12-08 10:02

MLB／去年靜悄悄被罵翻 洋基全力挖柯爾

2019-12-08 12:10

NBA／傳騎士清倉拍賣 2張到期約成籌碼

2019-12-08 12:35

NBA／76人教頭許耶誕願望 西蒙斯場場外線出手

2019-12-08 14:28

NBA／湖人離開LA沒輸過 AD：大家為彼此而戰

2019-12-08 00:07

NBA／火箭提交抗議爭重賽 波總：過去就該過去

2019-12-08 16:25

專訪／12強情蒐獲好評 林聿文：不挨罵就好

2019-12-08 11:25

NBA／激勵隊友投3分 巴特勒打賭一球500美元

2019-12-08 15:55

棒球／奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲

2019-12-08 19:22

棒球／曹祐齊不願有特權 曹竣崵為兒子驕傲

2019-12-08 08:37

專訪／龍迷變聯盟紀錄員 林聿文：棒球不有趣了

2019-12-08 11:25

NBA／不只換主帥 外媒曝尼克總裁也恐將下台

2019-12-08 09:15

ABL／「超越勝負」滿場球迷見證首場台灣內戰

2019-12-08 00:01

羽球年終賽／打出生涯年 小天盼破「魔咒」

2019-12-08 00:18

中職／悍將拚冠都差一步 聯盟教頭最高薪挖洪總

2019-12-08 00:10

NBA／換帥也沒用 尼克1分惜敗溜馬吞9連敗

2019-12-08 11:19

NBA／尼克主帥空缺 傳傑克森、漢蒙等人為選項

2019-12-08 15:21

中職／千勝里程碑留給悍將 洪一中後年可望達陣

2019-12-08 09:43

NBA／追隨安比德腳步 唐西奇獲SI最佳突破獎

2019-12-08 16:44

專訪／因應亞職大賽情蒐任務 林聿文意外接招

2019-12-08 11:25

SBL／裕隆新兵談差異 簡浩：隊友台語講很多

2019-12-08 17:46

韓職／大都會近兩季5敗投手 斗山砸100萬美元簽人

2019-12-08 13:34

NBA／金州勇士成西區爐主 柯爾：很享受這季

2019-12-08 20:00

ABL／吳松蔚3分神射飆分 夢想家宰黑熊開胡

2019-12-08 17:49

SBL／韓國瑜板橋造勢 球員成「受害者」

2019-12-08 20:03

UBA／「雙衛」聯手 台師大奪3連勝

2019-12-07 23:15

帶舊傷征服柬埔寨 陳彥博220公里超馬賽摘冠

2019-12-08 15:13

SBL／梅奧傳功 黃鎮要為台啤拿金盃

2019-12-08 00:05

MLB／陳偉殷目標先發 1月初回美自主訓練

2019-12-08 16:14

旗山香蕉馬拉松 冷天中創意開跑

2019-12-08 13:07

NBA／今日戰績表 唐西奇刷數據率獨行俠5連勝

2019-12-08 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top