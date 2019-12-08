NBA／金州勇士成西區爐主 柯爾：很享受這季

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）表示，現在勇士陣容與去年闖決賽截然不同，球隊宗旨也改為保持健康。 路透 分享 facebook

從五年三冠的聯盟強隊，勇士隊本季深陷傷病魔咒，開季5勝19負無可避免地落入西區墊底，但主帥柯爾（Steve Kerr）透露，其實自己很享受這一球季，專注開發陣中新秀潛能，待明星球員歸隊後，再度擦亮灣區軍團招牌。

少了杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala），勇士兩大球星「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）又掛傷號，補進羅素（DAngelo Russell）戰績仍慘淡，遭聯盟拔掉兩場全美轉播。

但實際上，勇士經過本季沉潛，加上若迎來前順位選秀籤，下季不無可能強勢回歸，柯爾與格林（Draymond Green）則將目光放遠，善用時間磨練新秀，培養板凳深度，對未來樂觀以對，柯爾說：「其實我很享受這一季，即便這聽起來有點奇怪。」

柯爾表示現在勇士陣容與去年闖決賽截然不同，球隊宗旨也改為保持健康，並挖掘潛力新秀為主，「能發掘球隊中的未來之星，當球隊陣容齊全後，讓球隊再度運轉，這是件很令人興奮的事。」

過去帶領的都是頂尖球星，柯爾面對另項啟發年輕球員的挑戰，「我也學習著如何去當一位更好的教練，這是我少有的執教經驗，也提醒著我，每年所遇到都會是特別的經歷。」