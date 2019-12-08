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NBA／76人教頭許耶誕願望 西蒙斯場場外線出手

2019-12-08 14:28聯合報 記者曾思儒／即時報導

西蒙斯此戰投進生涯第二顆三分球，讓教頭布朗許願希望耶誕禮就是能看到他場場投進外線...
西蒙斯此戰投進生涯第二顆三分球，讓教頭布朗許願希望耶誕禮就是能看到他場場投進外線。 路透
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耶誕節倒數，76人隊教頭布朗（Brett Brown）今天透露，他想要的耶誕禮物很簡單，就是後衛西蒙斯（Ben Simmons）每場比賽都在外線出手。

西蒙斯本季才投進NBA三季來的生涯第一顆三分進球，今天碰騎士隊將進球數再向上增加一球，且是只有出手1次就命中，最終76人也以141：94狂勝對手，維持主場的不敗戰績。

季外不停加強外線的西蒙斯，本季目前出賽20場比賽，三分球出手僅5次，一場最高紀錄就是在外線嘗試一球，布朗直言，希望西蒙斯繼續進步，像是增加外線出手，一場至少出手一次。

「這就是我希望的，你們可以把這訊息傳給他的經紀人、他的家人和朋友，我希望每場比賽他都有一次外線出手，最低標，如果增加到2球，我也抱持開放態度。」76人教頭還補充，西蒙斯的外線進球被誇示了，這是他原本就有的投射能力，大家都有點反應過度，且2018年拿下最佳新人的費城球星不過23歲，本來就有很多成長空間。

西蒙斯今天在第二節飆進NBA生涯第2記三分球，全場還繳出34分、7籃板，助隊以47分差距痛宰騎士；同天另場比賽，獨行俠隊以46分大勝鵜鶘隊，單日有兩場差分超過45分的比賽也寫下聯盟第一遭。

34分是西蒙斯生涯新高，他表示自己持續進步中，「隨著時間進行，我對比賽感覺會愈來愈自在，我會繼續學習我的位置和去適應。」

西蒙斯76人

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