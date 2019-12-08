NBA／衛少連三戰大三元 火箭射日收二連勝

衛斯特布魯克攻下24分、14籃板、11助攻，連3場繳出「大三元」。 美聯社 分享 facebook

休士頓火箭今天在主場迎戰太陽隊，靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）連三場「大三元」表現，加上哈登（James Harden）、麥克藍莫（Ben McLemore）也挹注火力，三人合攻85分，以115：109擊敗太陽，收下二連勝。

太陽展開客場4連戰，上一戰在紐奧良與鵜鶘對戰至延長賽才驚險以139：132勝出，今天最後一站來到休士頓，薩里奇（Dario Saric）表示，上一戰是重要的勝利，今天如果能再發揮更出色一點，這會是一趟不錯的旅行。

儘管太陽在布克（Devin Booker）帶領下進攻端有所發揮，防守端卻成為問題，過去六場比賽平均丟失123.3分，也讓他們輸多勝少。

今天面對西區排名第五的火箭，首節成功壓制火箭進攻，打出一波20：9攻勢，不過第二節卻擋不住火箭板凳出發的麥克藍莫，加上小瑞佛斯（Austin Rivers）也挹注7分，火箭單節打出37：21攻勢成功反超。

易籃後火箭持續進攻籃框，將分差擴大至雙位數，此時太陽回穩展開反撲，在中段追成65平，但仍擋不住哈登與麥克藍莫接連在外線開砲，火箭又靠著這波猛攻要回領先。

決勝節開始落後的太陽就打出一波7：2攻勢將比分再度追平，不過此時太陽卻陷入「進攻荒」，進兩分半鐘未能得分，也讓火箭趁勢要回領先，儘管讀秒階段太陽試圖振作，魯比歐（Ricky Rubio）籃下得手並造成犯規，不過他連續兩罰失手，也讓太陽錯失追分機會，最終以6分差吞敗。

哈登繳出全隊最高的34分、6籃板、4助攻、3抄截。 美聯社 分享 facebook

火箭進攻火力集中在3人身上，哈登繳出全隊最高的34分、6籃板、4助攻、3抄截，衛斯特布魯克則攻下24分、14籃板、11助攻，連3場繳出「大三元」表現，上一場繳出本季新高的麥克藍莫再轟進5顆三分球拿下27分；而落敗的太陽則以布克摘下全場最高的35分、4籃板、5助攻最佳。