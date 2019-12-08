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NBA／換帥也沒用 尼克1分惜敗溜馬吞9連敗

2019-12-08 11:19聯合報 記者毛琬婷／即時報導

藍道（Julius Randle）錯失追平機會的關鍵罰球導致尼克吞敗，場邊隊友與...
藍道（Julius Randle）錯失追平機會的關鍵罰球導致尼克吞敗，場邊隊友與球迷的表情說明了一切。 美聯社
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紐約尼克隊昨天開除主帥費茲戴爾（David Fizdale），由助理教練米勒（Mike Miller）暫代兵符，今天在主場與溜馬隊戰至最後一刻，在藍道（Julius Randle）錯失追平機會的關鍵罰球後，以103：104惜敗，吞下9連敗。

開季僅打出4勝18負的尼克，近兩戰更都以30分以上差距落敗，球團決定拿主帥費茲戴爾祭旗，他也成為NBA本季第一位下台的總教練。今天是代理主帥米勒執教首戰，尼克也希望在他領軍下能中止這波連敗。

首節前段尼克取得15：7的領先，不過溜馬在華倫（T.J. Warren）、透納（Myles Turner）接連得手後迎頭追上，在第一節後段打出一波9：3攻勢逆轉。陷入落後的尼克次節試圖振作，儘管曾要回領先優勢但又很快遭溜馬追上，也讓溜馬半場打完仍握有6分領先。

易籃後尼克在莫里斯（Marcus Morris）單節獨拿11分帶領下將落後分差維持在個位數，決勝節在裴頓（Elfrid Payton）騎馬射箭命中後將分差追到1分差，不過 A‧哈勒戴（Aaron Holiday）隨後在外線破網，替溜馬穩住領先優勢。

最後兩分鐘落後4分的尼克先靠著莫里斯跳投追回2分，接下來兩隊幾波攻勢都未能得手，加上溜馬發生失誤也讓尼克有了追平甚至逆轉的機會，不過羅賓森（Mitchell Robinson）試圖切入上籃卻遭透納封阻，藍道搶下籃板並獲得站上罰球線機會，第一罰雖成功命中，不過追平的第二罰卻失手，也讓尼克以1分差惜敗，苦吞9連敗。

溜馬此役共有5人得分達雙位數，華倫25分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）19分、15籃板；而尼克則以莫里斯25分最佳，錯失關鍵罰球的藍道16分、12籃板次之。

尼克溜馬米勒

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