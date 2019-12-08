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NBA／傳騎士拋售勒夫 外媒曝5大潛在下家

2019-12-08 10:42聯合報 記者毛琬婷／即時報導

騎士已將主力前鋒勒夫（Kevin Love）擺上交易檯面。 美聯社
騎士已將主力前鋒勒夫（Kevin Love）擺上交易檯面。 美聯社
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克里夫蘭騎士隊近期陷入主帥貝萊因（John Beilein）與球員不合的傳言，也已將主力前鋒勒夫（Kevin Love）擺上交易檯面，外媒也列出五大潛在下家，分別是拓荒者、塞爾蒂克、太陽、金塊與熱火隊。

勒夫在2015年夏天與騎士簽下五年1.13億美元的合約，在2020年夏天到期，不過去年7月他以四年1.2億美元提前續約，合約從今年夏天生效，並在2023年夏天到期。

不過日前《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）就報導指出，騎士打算繼續重建並考慮將勒夫擺上交易台，現在已經開始聽取各隊報價。

根據外媒評估，有5大潛在下家可能對勒夫感興趣，而來自奧勒岡州的勒夫一直是家鄉球隊拓荒者追逐的對象，如果成功交易，他將可以與安東尼（Carmelo Anthony）、里拉德（Damian Lillard）、麥凱倫（C.J. McCollum）組成四巨頭，將球隊迅速變為西區具有競爭力的球隊。

而本季打出驚奇的太陽目前仍擠身西區八強之列，對於這支年輕球隊而言，有了像勒夫這樣的老將加入，能將球隊提升到另一個層次，不僅能為太陽帶來進攻空間，還能成為布克（Devin Booker）的得力搭檔，若太陽能成功搶下勒夫，增加他們爭取季後賽門票的機會。

勒夫騎士拓荒者

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