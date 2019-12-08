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NBA／不只換主帥 外媒曝尼克總裁也恐將下台

2019-12-08 09:15聯合報 記者毛琬婷／即時報導

尼克高層動盪不安，球隊氣氛烏煙瘴氣，球員也只能無語問蒼天。 美聯社
尼克高層動盪不安，球隊氣氛烏煙瘴氣，球員也只能無語問蒼天。 美聯社
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紐約尼克隊昨天開除主帥費茲戴爾（David Fizdale），不過根據《The Athletic》記者艾索拉（Frank Isola）的報導，尼克總裁米爾斯（Steve Mills）飯碗也恐不保。

尼克新球季開季打出4勝18負的戰績，近期吞下8連敗，且是連兩場比賽都以超過30分之差吞敗，也讓主帥費茲戴爾丟了工作，成為本季第一位下台的總教練。

根據艾索拉報導指出，尼克除了開除教頭外，也計畫更動總裁米爾斯的職位，可能會將他降職或是直接解僱他。尼克自從2012-13年球季在東區季後賽次輪出局後，近六季都沒能再闖季後賽，期間有兩季勝場數僅17場。

尼克除了開除教頭外，也計畫更動總裁米爾斯(右)的職位。 美聯社
尼克除了開除教頭外，也計畫更動總裁米爾斯(右)的職位。 美聯社
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2013年米爾斯進入尼克，擔任「禪師」傑克森（Phil Jackson）的副手，成為尼克副總裁兼總經理，而在2017年尼克開除了傑克森後，米爾斯被提拔上位，並在2018-19年球季聘請費茲戴爾執教尼克，而他僅留下21勝83負的執教戰績，勝率僅百分之20.2，是隊史29位總教練中最低的。

艾索拉表示，「尼克輸得那麼多比賽都被算在費茲戴爾身上，但是聘請費茲戴爾失敗的責任應屬於米爾斯。」同時艾拉索也提到，尼克老闆多蘭（James Dolan）對暴龍隊總裁尤基利（Masai Ujiri）十分感興趣，希望他能來到大蘋果加入尼克球團。

消息人士透露，尤基利有興趣接受重建尼克的挑戰，他的合約將在2021年到期，不過他可以選擇跳出合約，去年夏天尤基利婉拒了暴龍提供的一紙不錯的續約合約，未來動向備受關注。

尼克暴龍

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