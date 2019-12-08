NBA／獨行俠大勝鵜鶘收5連勝 唐西奇追平喬丹紀錄

獨行俠隊今天在主場迎戰紐奧良鵜鶘，唐西奇（Luka Doncic）三節打完就提早「打卡」下班，他繳出26分、6籃板、9助攻成績，連續18場得到至少20分、5籃板、5助攻，追平喬丹（Michael Jordan），並列ABA與NBA合併以來最長紀錄，球隊也在他帶領下以130：84收下五連勝。

開賽獨行俠就在唐西奇穿針引線下打出一波6：0攻勢，不過鵜鶘後場組合瑞迪克（JJ Redick）和哈勒戴（Jrue Holiday）相繼得分，幫助鵜鶘將比分追上，首節雙方僅有3分差距。

次節前4分鐘鵜鶘都還展現競爭力，再度將比分追成38平，不過獨行俠在傑克森（Justin Jackson）中距離跳投得手後帶起一波13：1攻勢，將分差擴大，半場打完獨行俠取得12分領先。

易籃後鵜鶘防守潰堤，讓獨行俠予取予求、頻頻進攻籃框，單節團隊23投14中，其中包含5顆三分球，靠著高達六成的團隊命中率單節打出40：14的攻勢，三節打完獨行俠以104：66大幅領先鵜鶘，也讓比賽早早定調，最終獨行俠以46分差大勝，近11場僅吞1敗。

獨行俠此役團隊6人得分達雙位數，團隊三分球也多出對手10顆，唐西奇僅上場26分鐘、只打三節就提前達成紀錄，馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）也有15分、16籃板的「雙十」演出。

落敗的鵜鶘團隊命中率僅3成6，以瑞迪克15分最佳，哈勒戴與英格倫（Brandon Ingram）都拿下14分次之。