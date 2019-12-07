親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁兒童進入

韓贏謝龍介要請雞排2700份 館長：小英贏我請1萬份

運動筆記【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士【賽事】新春開跑！ 2020 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA精彩演出- Marco Belinelli追平三分球 (12月7日)賽事精華- 魔術 vs. 騎士 (12月7日)

NBA／字母哥用連勝慶生 公鹿擊沉快艇收14連勝

2019-12-07 12:39聯合報 記者毛琬婷／即時報導

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(右)率隊擊敗快艇拉出14連勝。 歐新社
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(右)率隊擊敗快艇拉出14連勝。 歐新社
分享
近期打出一波雙位數連勝氣勢的公鹿隊，今天（7日）在主場迎戰來訪的快艇隊，靠著當日（美國時間12月6日）壽星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出27分、11籃板、4助攻領軍，以119：91輕取對手，將連勝數字繼續向上堆高至14，「字母哥」也用連勝歡慶25歲生日。

上個賽季打出全聯盟最佳戰績的公鹿，本季延續狀態，在11月9日以3分差不敵爵士隊後，就不知道輸球的滋味。今天公鹿回到主場迎戰西區排名第三的快艇，首節靠著米道頓（Khris Middleton）10分帶領下，打出30：15的猛攻。

儘管公鹿次節進攻端稍微下滑，快艇也趁勢打出28：22的攻勢，不過半場打完仍以43：52落後公鹿。前兩節僅拿10分的安戴托昆波也在易籃後爆發，單節8投5中拿下13分，並壓制快艇進攻端，再打出35：19攻勢奠定勝基，續寫14連勝。

公鹿此役團隊6人得分達雙位數，除了安戴托昆波的「雙十」演出外，米道頓17分、6籃板、5助攻，伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）、康納頓（Pat Connaughton）也都有13分貢獻。

上一場比賽之後，安戴托昆波就已拿到9427分、4135籃板、2042助攻，也讓他在25歲生日前夕成為唯一達成至少9000分、4000籃板、2000助攻的球員。賽後安戴托昆波接受場邊訪問時表示，雖然球隊此役表現精采，尤其是在防守端上，但我們還是要一天比一天進步，努力拚搶每一球。

而快艇以雷納德（Kawhi Leonard）17分最佳，喬治也有13分貢獻，不過兩人也都各自發生5次失誤，快艇團隊共出現高達21次失誤，也讓公鹿輕鬆續寫連勝。

公鹿快艇安戴托昆波

延伸閱讀

101位記者票選調查 安戴托昆波MVP呼聲最...

安戴托昆波35分領軍 公鹿退活塞收13連勝

NBA／公鹿寫意奪11連勝 安戴托昆波紀錄中...

安戴托昆波強勢領軍 公鹿笑納10連勝

相關新聞

NBA／本季首位下台 尼克開除主帥費茲戴爾

2019-12-07 07:48

NBA／柯瑞再動刀清除鋼針 明年2月重新估傷情

2019-12-07 08:18

NBA／尼克總教練空缺 世界和平毛遂自薦

2019-12-07 10:27

NBA／大讚唐西奇 奈許：有望超越諾維茨基

2019-12-07 10:01

NBA／準度產量僅次柯瑞全票MVP年 伯坦斯化身瘋狂射手

2019-12-07 12:40

NBA／羅賓森致勝灌籃 勇士退公牛止4連敗

2019-12-07 12:10

NBA／尼克近年教頭一換再換 柯爾慶幸當初未赴大蘋果

2019-12-07 12:08

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥率隊擊敗快艇拉出14連勝

2019-12-07 12:04

NBA／約柯奇30分無用 綠衫軍碎金塊收三連勝

2019-12-07 11:44

NBA／魔術迎接4連勝 騎士近12戰吞11敗

2019-12-07 11:23

NBA／團隊6人得分上雙 籃網成功捕蜂收二連勝

2019-12-07 11:13

NBA／佐蒙德25分22籃板領軍 活塞險勝溜馬

2019-12-07 11:09

NBA／騎士內部驚傳將帥失和 66歲菜鳥教頭遇難關

2019-12-07 11:08

NBA／101位記者票選調查 安戴托昆波MVP呼聲最高

2019-12-07 10:35

NBA／首輪籤將扭轉球隊命運 勇士下季更強大？

2019-12-07 10:03

NBA／「太過放鬆」76人單場21失誤兵敗華盛頓

2019-12-07 00:09

NBA／訓練藥球真救命 羅斯：沒它我不會在這裡

2019-12-06 17:23

NBA／尼克主場慘敗 美記者推測教頭飯碗快不保

2019-12-06 16:31

NBA／前球星皮爾斯難相處？比爾：事實非如此

2019-12-06 16:26

NBA／狀元威廉森歸期恐再拉長 本季擬不打背靠背賽事

2019-12-06 15:25

NBA／40分場次直追史陶德邁爾 布克瞄準隊史紀錄

2019-12-06 15:22

NBA／尼克連兩戰慘敗 創隊史74年來首見紀錄

2019-12-06 15:09

NBA／曾質疑勇士選擇柯瑞 艾利斯坦言早已被征服

2019-12-06 14:58

NBA／布克狂飆44分 太陽延長賽擊退鵜鶘

2019-12-06 12:17

NBA／金塊8人得分雙位數 客場大勝尼克

2019-12-06 11:26

NBA／衛少大三元領軍 火箭22記三分球轟垮暴龍

2019-12-06 11:23

NBA／今日戰績表 火箭作客擊退衛冕軍暴龍

2019-12-06 11:01

NBA／巫師三星合攻78分 退76人中止3連敗

2019-12-06 10:44

NBA／不再上場只穿襪惹議 詹姆斯：鞋送球迷了

2019-12-06 09:40

NBA／度過開季低潮 凱威爾波普感謝詹皇給建言

2019-12-06 09:28

NBA／表現獲肯定 沃神曝安東尼將轉為保障合約

2019-12-06 08:58

NBA／力挺安東尼獲獎 詹姆斯：我為他感到驕傲

2019-12-06 08:43

NBA／首度重返多倫多 雷納德：只想著贏球

2019-12-06 08:15

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00
看更多

熱門文章

中職／悍將開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

2019-12-06 20:04

中職／棒壇震撼彈！ 洪一中明年掌富邦悍將兵符

2019-12-06 19:05

中職／留不住洪一中桃猿領隊自責 悍將傳不止挖1人

2019-12-06 19:52

NBA／曾質疑勇士選擇柯瑞 艾利斯坦言早已被征服

2019-12-06 14:58

NBA／狀元威廉森歸期恐再拉長 本季擬不打背靠背賽事

2019-12-06 15:25

NBA／尼克連兩戰慘敗 創隊史74年來首見紀錄

2019-12-06 15:09

中職／帶隊奪冠後被招攬 洪一中史上第一人

2019-12-07 09:06

NBA／40分場次直追史陶德邁爾 布克瞄準隊史紀錄

2019-12-06 15:22

NBA／柯瑞再動刀清除鋼針 明年2月重新估傷情

2019-12-07 08:18

NBA／本季首位下台 尼克開除主帥費茲戴爾

2019-12-07 07:48

NBA／訓練藥球真救命 羅斯：沒它我不會在這裡

2019-12-06 17:23

NBA／字母哥用連勝慶生 公鹿擊沉快艇收14連勝

2019-12-07 12:39

NBA／羅賓森致勝灌籃 勇士退公牛止4連敗

2019-12-07 12:10

MLB／曬光腳丫帥照 陳偉殷發文憶日職往事

2019-12-06 16:36

NBA／首輪籤將扭轉球隊命運 勇士下季更強大？

2019-12-07 10:03

舉重／禁藥分析出現不利結果 陳士杰遭國際舉重禁賽

2019-12-06 18:14

MLB／自由市場回溫 紅雀加入瘋邦爭奪戰

2019-12-06 17:07

MLB／洋基總管高空垂降 竟看到球迷呼籲簽柯爾

2019-12-07 09:24

籃球／富邦換帥奪總冠軍 勇士教頭許晉哲寫先例

2019-12-07 09:06

NBA／大讚唐西奇 奈許：有望超越諾維茨基

2019-12-07 10:01

NBA／前球星皮爾斯難相處？比爾：事實非如此

2019-12-06 16:26

棒球／陳偉殷訓練營8日到基隆 指導三級球隊

2019-12-06 19:04

NBA／約柯奇30分無用 綠衫軍碎金塊收三連勝

2019-12-07 11:44

NBA／「太過放鬆」76人單場21失誤兵敗華盛頓

2019-12-07 00:09

NBA／尼克總教練空缺 世界和平毛遂自薦

2019-12-07 10:27

中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬元

2019-12-07 12:43

中職／悍將3年約打動洪一中 一軍4隊教頭明年全換新

2019-12-06 23:53

青棒／分享選球眼秘訣 恰恰：少玩電動

2019-12-06 23:55

NBA／尼克主場慘敗 美記者推測教頭飯碗快不保

2019-12-06 16:31

青棒／U18奪冠跟著嗨 陳傑憲看好新世代

2019-12-06 15:25

威力盃／杜翊澤、余子承連線 衛冕軍台東縣闖8強

2019-12-06 19:38

MLB／國民留奪冠功臣 坎崔克簽1年650萬美元

2019-12-07 08:10

青棒／國際賽怎麼備戰？彭政閔分享不服輸心態

2019-12-06 14:09

NBA／準度產量僅次柯瑞全票MVP年 伯坦斯化身瘋狂射手

2019-12-07 12:40

NBA／尼克近年教頭一換再換 柯爾慶幸當初未赴大蘋果

2019-12-07 12:08

SBL／賽森首秀23分12籃板 九太科技退璞園

2019-12-06 19:31

青棒／張弘稜獲最佳投手 野茂英雄看好未來

2019-12-06 17:19

NBA／騎士內部驚傳將帥失和 66歲菜鳥教頭遇難關

2019-12-07 11:08

青棒／球僮變MVP 何恆佑下一步目標旅外

2019-12-06 17:19

青棒／台灣好手多 總監讚素質歷年最佳

2019-12-06 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top