NBA／字母哥用連勝慶生 公鹿擊沉快艇收14連勝

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(右)率隊擊敗快艇拉出14連勝。 歐新社 分享 facebook 近期打出一波雙位數連勝氣勢的公鹿隊，今天（7日）在主場迎戰來訪的快艇隊，靠著當日（美國時間12月6日）壽星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出27分、11籃板、4助攻領軍，以119：91輕取對手，將連勝數字繼續向上堆高至14，「字母哥」也用連勝歡慶25歲生日。

上個賽季打出全聯盟最佳戰績的公鹿，本季延續狀態，在11月9日以3分差不敵爵士隊後，就不知道輸球的滋味。今天公鹿回到主場迎戰西區排名第三的快艇，首節靠著米道頓（Khris Middleton）10分帶領下，打出30：15的猛攻。

儘管公鹿次節進攻端稍微下滑，快艇也趁勢打出28：22的攻勢，不過半場打完仍以43：52落後公鹿。前兩節僅拿10分的安戴托昆波也在易籃後爆發，單節8投5中拿下13分，並壓制快艇進攻端，再打出35：19攻勢奠定勝基，續寫14連勝。

公鹿此役團隊6人得分達雙位數，除了安戴托昆波的「雙十」演出外，米道頓17分、6籃板、5助攻，伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）、康納頓（Pat Connaughton）也都有13分貢獻。

上一場比賽之後，安戴托昆波就已拿到9427分、4135籃板、2042助攻，也讓他在25歲生日前夕成為唯一達成至少9000分、4000籃板、2000助攻的球員。賽後安戴托昆波接受場邊訪問時表示，雖然球隊此役表現精采，尤其是在防守端上，但我們還是要一天比一天進步，努力拚搶每一球。

而快艇以雷納德（Kawhi Leonard）17分最佳，喬治也有13分貢獻，不過兩人也都各自發生5次失誤，快艇團隊共出現高達21次失誤，也讓公鹿輕鬆續寫連勝。