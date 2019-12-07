NBA／約柯奇30分無用 綠衫軍碎金塊收三連勝

金塊約柯奇(右)雖攻下30分，但仍不敵「綠衫軍」塞爾蒂克隊。 美聯社 分享 facebook 上一戰以37分差大勝尼克隊的金塊隊，今天在客場之旅的第二戰卻欲振乏力，儘管主將約柯奇（Nikola Jokic ）狀態回穩，繳出本季新高的30分、10籃板，仍不敵團隊多點開花的塞爾蒂克隊，以95：108吞敗，「綠衫軍」則收下三連勝。

金塊上一戰129：92輕取尼克，不過陣中主帥約柯奇狀態卻不理想，僅拿下6分、10籃板、8助攻，這也是他近五場比賽中，第四場比賽得分僅在個位數，賽前金塊主帥馬龍（Michael Malone）也坦言，認為約柯奇正在經歷一段艱難的時期，「這是我第一次見到他歷經這樣的情況。」

不過此役約柯奇擺脫低潮，首節7投5中就拿下10分，不過金塊其他球員沒能給予火力支援，也讓金塊從開賽起就一路落後，半場打完仍以45：53落後塞爾蒂克。

易籃後金塊仍靠著約柯奇這個得分點搶分，反觀塞爾蒂克在布朗（Jaylen Brown）10分、泰托姆（Jayson Tatum）也拿下8分領軍，助「綠衫軍」單節打出32：19的攻勢，三節打完塞爾蒂克取得21分的領先，最終就以13分差勝出。

約柯奇繳出本季新高的30分、10籃板，而金塊火力也就僅集中在他一人身上，與穆雷（Jamal Murray）10分是全隊唯二得分達雙位數的球員；反觀塞爾蒂克則有泰托姆的26分、7籃板、5助攻，布朗也有21分、7籃板進帳，華克（Kemba Walker）19分。