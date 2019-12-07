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NBA／團隊6人得分上雙 籃網成功捕蜂收二連勝

2019-12-07 11:13聯合報 記者毛琬婷／即時報導

籃網哈里斯(右)力阻黃蜂隊進攻。 路透
籃網哈里斯(右)力阻黃蜂隊進攻。 路透
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布魯克林籃網隊今天作客夏洛特，靠著哈里斯（Joe Harris）個人投進6顆三分球，獨拿22分領軍，加上團隊多點開花的攻勢，以111：104後來居上擊敗黃蜂隊，收下二連勝。

儘管籃網主將厄文（Kyrie Irving）持續因肩傷高掛免戰牌，籃網並未因此遭到擊垮，近十場打下7勝3負，排名維持在東區前半段。今天籃網作客夏洛特，一開賽就被黃蜂打出一波10：3攻勢，首節打完落後黃蜂3分，半場打完也還以55：57落後。

易籃後籃網展開反撲，在艾倫（Jarrett Allen）單節獨拿8分領軍下帶起球隊攻勢，籃網也靠著團隊多點開花單節打出31：27的攻勢反超，比下單節砍進3顆三分球、獨拿12分的黃蜂葛拉罕（Devonte Graham）。

僅握有2分優勢的籃網，決勝節一開始天普（Garrett Temple）就命中三分球，開啟籃網一波12：0的攻勢，籃網也靠著這波猛攻奠定勝基，在夏洛特上演逆轉秀，並收下二連勝。

籃網此役靠著團隊合作取勝，全隊共有6人得分突破雙位數，籃板數以49：34領先對手，助攻數也以35：23多出黃蜂12次。

哈里斯外線8投6中攻下全隊最高的22分、5助攻，喬丹（DeAndre Jordan）16分、13籃板，普林斯（Taurean Prince）16分、5籃板、5助攻，艾倫也有14分、10籃板，丁威迪（Spencer Dinwiddie）成功扮演穿針引線角色，貢獻13分、12助攻。

落敗的黃蜂以葛拉罕29分、3籃板、8助攻最佳，洛齊爾（Terry Rozier）24分、6籃板、4助攻次之，賽勒（Cody Zeller）17分、華盛頓（P.J. Washington）14分，其餘球員得分皆僅有個位數。

籃網黃蜂喬丹

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