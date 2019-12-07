NBA／讚唐西奇最佳20歲球員 奈許：有望超越諾維茨基

前NBA球星奈許讚唐西奇(圖)為最佳20歲球員。 路透 分享 facebook 獨行俠隊20歲新星唐西奇（Luka Doncic）本季表現亮眼，頻頻改寫NBA紀錄，而這樣的好表現也讓加拿大傳奇控衛奈許（Steve Nash）讚許他是NBA史上最好的20歲球員，甚至可能超越諾維茨基（Dirk Nowitzki ），成為歷史上最好的國際球員。

2018年唐西奇投入NBA選秀，在首輪第一輪第三順位被老鷹隊選中，隨即交易至獨行俠，菜鳥球季他就嶄露頭角，繳出場均21.2分、7.8籃板、6助攻的成績，也在季末摘下新人王獎座。

升上二年級後，唐西奇表現更加成熟，並在11月單月平均達到30分、10籃板與10助攻的門檻，在至少出賽5場的條件下，成為了繼羅賓森（Oscar Robertson）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後的第3人，也讓外界看好他能夠挑戰史上最年輕MVP。

而唐西奇的表現也讓外界開始把他與詹姆斯（LeBron James）做比較，不過奈許認為，現在的唐西奇已經超越同時期的詹姆斯，「我認為他可能是NBA史上最好的20歲球員。」

奈許解釋說：「雖然現在的比賽和詹姆斯剛進聯盟時不一樣，比賽的節奏和防守產生改變，但我依舊不認為20歲的詹姆斯比現在的唐西奇更有天賦和技術，雖然唐西奇無法擁有詹姆斯的運動能力，但他依舊是名很棒的運動員，且是一名被低估的運動員。」

就連同一隊的前輩諾維茨基也成為比較對象，奈許認為未來唐西奇有可能會取代諾維茨基，被認為是NBA史上最好的國際球員。

奈許說：「這是有可能的，特別是當你看20歲的諾維茨基，20歲的諾維茨基很棒，但是和唐西奇相比，唐西奇的身體條件就擺在那裡，他有機會表現得更好，而諾維茨基是歷史上最好的球員之一，唐西奇有機會超越他，這也說明他有著多沒不可思議的才華與天賦。」

今天NBA官網也更新了本周的MVP排行榜，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）續占榜首，而唐西奇則擠下詹姆斯躍居第二，「詹皇」排名則下滑一名，來到第三名。