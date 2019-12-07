NBA／本季首位下台主帥 尼克開除總教練費茲戴爾

紐約尼克隊昨天（6日）以30分差慘敗給金塊隊後，球團做出決定，解雇了主帥費茲戴爾（David Fizdale），他也成為本季第一位因戰績不佳下台負責的總教練。

日前尼克以88：132敗給公鹿，昨天面對金塊再度以92：129慘敗，這是尼克隊史74年來首次連續兩場比賽至少輸30分，成為NBA歷史上第7支連續兩場比賽至少輸35分的球隊，也是2016-17賽季老鷹之後的首支球隊。

在連兩戰都以慘敗作收後，昨天賽後費茲戴爾就被問到是否擔心工作不保的問題，當時他表示，自己不在乎且壓根沒去考慮過這些事情，只會考慮下一場對手及自己能如何幫助球員。

但是經過不到一天的時間，尼克球團就做出換帥決定，費茲戴爾遭到解雇，同時尼克也開除了助理教練史馬特（Keith Smart），尼克也發表聲明，將由助理教練米勒（Mike Miller）擔任臨時總教練。

費茲戴爾是在2018-19年球季開始執教尼克，本季是他執教的第二個賽季，儘管季前陸續簽下多名即戰力球員，並用探花籤選進巴瑞特（RJ Barrett），但尼克整體戰績依然欲振乏力，開季至今4勝18敗，勝率僅略高於傷兵滿營的金州勇士。

來到紐約的這段時間，費茲戴爾留下21勝83負的執教戰績，勝率僅百分之20.2，是隊史29位總教練中最低的。