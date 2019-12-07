親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

影／李佳芬抵華府 籲僑胞快訂機票返台投票

運動筆記牧野池上南方澳海鮮馬賽前心聲
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA賽事懶人包 (12月6日)今日最佳球員- Devin Booker (12月6日)

NBA／本季首位下台主帥 尼克開除總教練費茲戴爾

2019-12-07 07:48聯合報 記者毛琬婷／即時報導

紐約尼克隊昨天（6日）以30分差慘敗給金塊隊後，球團做出決定，解雇了主帥費茲戴爾（David Fizdale），他也成為本季第一位因戰績不佳下台負責的總教練。

日前尼克以88：132敗給公鹿，昨天面對金塊再度以92：129慘敗，這是尼克隊史74年來首次連續兩場比賽至少輸30分，成為NBA歷史上第7支連續兩場比賽至少輸35分的球隊，也是2016-17賽季老鷹之後的首支球隊。

在連兩戰都以慘敗作收後，昨天賽後費茲戴爾就被問到是否擔心工作不保的問題，當時他表示，自己不在乎且壓根沒去考慮過這些事情，只會考慮下一場對手及自己能如何幫助球員。

但是經過不到一天的時間，尼克球團就做出換帥決定，費茲戴爾遭到解雇，同時尼克也開除了助理教練史馬特（Keith Smart），尼克也發表聲明，將由助理教練米勒（Mike Miller）擔任臨時總教練。

費茲戴爾是在2018-19年球季開始執教尼克，本季是他執教的第二個賽季，儘管季前陸續簽下多名即戰力球員，並用探花籤選進巴瑞特（RJ Barrett），但尼克整體戰績依然欲振乏力，開季至今4勝18敗，勝率僅略高於傷兵滿營的金州勇士

來到紐約的這段時間，費茲戴爾留下21勝83負的執教戰績，勝率僅百分之20.2，是隊史29位總教練中最低的。

尼克金塊勇士

延伸閱讀

NBA／尼克主場慘敗 美記者推測教頭飯碗快不...

NBA／尼克連兩戰慘敗 創隊史74年來首見紀...

金塊8人得分雙位數 客場大勝尼克

NBA／尼克迷要多蘭為戰績負責 康特喊「母湯...

相關新聞

NBA／柯瑞再動刀清除縫針 明年二月重估傷情

2019-12-07 08:18

NBA／「太過放鬆」76人單場21失誤兵敗華盛頓

2019-12-07 00:09

NBA／巫師三星合攻78分 退76人中止3連敗

2019-12-06 10:44

NBA／衛少大三元領軍 火箭22記三分球轟垮暴龍

2019-12-06 11:23

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

NBA／訓練藥球真救命 羅斯：沒它我不會在這裡

2019-12-06 17:23

NBA／尼克主場慘敗 美記者推測教頭飯碗快不保

2019-12-06 16:31

NBA／前球星皮爾斯難相處？比爾：事實非如此

2019-12-06 16:26

NBA／狀元威廉森歸期恐再拉長 本季擬不打背靠背賽事

2019-12-06 15:25

NBA／40分場次直追史陶德邁爾 布克瞄準隊史紀錄

2019-12-06 15:22

NBA／尼克連兩戰慘敗 創隊史74年來首見紀錄

2019-12-06 15:09

NBA／曾質疑勇士選擇柯瑞 艾利斯坦言早已被征服

2019-12-06 14:58

NBA／布克狂飆44分 太陽延長賽擊退鵜鶘

2019-12-06 12:17

NBA／金塊8人得分雙位數 客場大勝尼克

2019-12-06 11:26

NBA／今日戰績表 火箭作客擊退衛冕軍暴龍

2019-12-06 11:01

NBA／不再上場只穿襪惹議 詹姆斯：鞋送球迷了

2019-12-06 09:40

NBA／度過開季低潮 凱威爾波普感謝詹皇給建言

2019-12-06 09:28

NBA／表現獲肯定 沃神曝安東尼將轉為保障合約

2019-12-06 08:58

NBA／力挺安東尼獲獎 詹姆斯：我為他感到驕傲

2019-12-06 08:43

NBA／首度重返多倫多 雷納德：只想著贏球

2019-12-06 08:15

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

不可忽略的熊熊烈火 邁阿密重返列強的秘密

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

亂投藥還是有備而來？ 安東尼的最後救贖之旅

2019-11-18 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00

苦練三分球練假的？ 西蒙斯投籃罩門仍無解

2019-11-08 07:00

擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

2019-11-08 07:00
看更多

熱門文章

中職／悍將隊開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

2019-12-06 20:04

中職／棒壇震撼彈！ 洪一中明年掌富邦悍將兵符

2019-12-06 19:05

中職／留不住洪一中…桃猿領隊自責 悍將傳不止挖1人

2019-12-06 19:52

中職／傳罹患急性白血病 球評潘忠韋：積極面對

2019-12-06 10:45

NBA／曾質疑勇士選擇柯瑞 艾利斯坦言早已被征服

2019-12-06 14:58

NBA／不再上場只穿襪惹議 詹姆斯：鞋送球迷了

2019-12-06 09:40

NBA／表現獲肯定 沃神曝安東尼將轉為保障合約

2019-12-06 08:58

NBA／衛少大三元領軍 火箭22記三分球轟垮暴龍

2019-12-06 11:23

NBA／度過開季低潮 凱威爾波普感謝詹皇給建言

2019-12-06 09:28

NBA／狀元威廉森歸期恐再拉長 本季擬不打背靠背賽事

2019-12-06 15:25

MLB／爭取柯爾在所不惜 洋基願開出天價合約

2019-12-06 10:33

NBA／尼克連兩戰慘敗 創隊史74年來首見紀錄

2019-12-06 15:09

MiLB／黃暐傑返遊騎兵 小聯盟約附帶大聯盟春訓

2019-12-06 08:59

NBA／巫師三星合攻78分 退76人中止3連敗

2019-12-06 10:44

NBA／力挺安東尼獲獎 詹姆斯：我為他感到驕傲

2019-12-06 08:43

NBA／40分場次直追史陶德邁爾 布克瞄準隊史紀錄

2019-12-06 15:22

日職／火腿新增洋砲 日媒預測王柏融爭指定打擊

2019-12-06 11:09

NBA／訓練藥球真救命 羅斯：沒它我不會在這裡

2019-12-06 17:23

NBA／布克狂飆44分 太陽延長賽擊退鵜鶘

2019-12-06 12:17

MLB／金廣鉉再度挑戰大聯盟 教士仍有興趣延攬

2019-12-06 08:41

MLB／曬光腳丫帥照 陳偉殷發文憶日職往事

2019-12-06 16:36

舉重／禁藥分析出現不利結果 陳士杰遭國際舉重禁賽

2019-12-06 18:14

MLB／自由市場回溫 紅雀加入瘋邦爭奪戰

2019-12-06 17:07

NBA／金塊8人得分雙位數 客場大勝尼克

2019-12-06 11:26

陳偉殷棒球訓練營8日到基隆 指導三級棒球隊伍機會難得

2019-12-06 19:04

青棒／U18奪冠跟著嗨 陳傑憲看好新世代

2019-12-06 15:25

NBA／前球星皮爾斯難相處？比爾：事實非如此

2019-12-06 16:26

青棒／國際賽怎麼備戰？彭政閔分享不服輸心態

2019-12-06 14:09

NBA／尼克主場慘敗 美記者推測教頭飯碗快不保

2019-12-06 16:31

威力盃／杜翊澤、余子承連線 衛冕軍台東縣闖8強

2019-12-06 19:38

SBL／賽森首秀23分12籃板 九太科技退璞園

2019-12-06 19:31

青棒／張弘稜獲最佳投手 野茂英雄看好未來

2019-12-06 17:19

青棒／球僮變MVP 何恆佑下一步目標旅外

2019-12-06 17:19

青棒／台灣好手多 總監讚素質歷年最佳

2019-12-06 17:51

青棒／分享選球眼秘訣 恰恰：少玩電動

2019-12-06 23:55

中職／悍將3年約打動洪一中 一軍4隊教頭明年全換新

2019-12-06 23:53

NBA／本季首位下台主帥 尼克開除總教練費茲戴爾

2019-12-07 07:48

NBA／「太過放鬆」76人單場21失誤兵敗華盛頓

2019-12-07 00:09

NBA／今日戰績表 火箭作客擊退衛冕軍暴龍

2019-12-06 11:01

舉重／ 疑用禁藥 兩屆奧運國手陳士杰遭禁賽

2019-12-07 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top