NBA／訓練藥球真救命 羅斯：沒它我不會在這裡
現效力活塞、上季打出驚奇賽季的羅斯（Derrick Rose）有個鮮為人知的習慣，那就是不管賽前賽後，他隨身都會帶著一顆綠色藥球。這顆球對他來說十分重要，羅斯也親自說明原因。
羅斯過去還在公牛的時候，曾跟時任助理教練亞當斯（Ron Adams）利用這顆重4.5磅（約2公斤）的藥球進行投籃訓練，藉此提升出手後球的弧線，藉此增加命中率。經過反覆的訓練，羅斯的外圍命中率也確實有所提升。上個賽季在灰狼三分命中率為水準之上的37%，本賽季目前也有33.3％的命中率。
談到為何隨身攜帶藥球，羅斯表示：「如果沒有這顆藥球，我現在肯定失業。這顆球讓我投籃更加一氣呵成。我也會用來練運球，讓我下球時更有力。」
有趣的是，該藥球非羅斯所有，而是還在公牛的時候「借」來的，一借就借到今天。
While he was in Chicago, former assistant coach Ron Adams introduced Derrick Rose to the one-of-a-kind ball he credits for his longevity.— The Athletic Chicago (@TheAthleticCHI) December 4, 2019
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