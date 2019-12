NBA／訓練藥球真救命 羅斯：沒它我不會在這裡

曾受嚴重傷害的羅斯仍持續到現在,是靠一顆藥球救命。 美聯社 分享 facebook

現效力活塞、上季打出驚奇賽季的羅斯(Derrick Rose)有個鮮為人知的習慣,那就是不管賽前賽後,他隨身都會帶著一顆綠色藥球。這顆球對他來說十分重要,羅斯也親自說明原因。

羅斯過去還在公牛的時候,曾跟時任助理教練亞當斯(Ron Adams)利用這顆重4.5磅(約2公斤)的藥球進行投籃訓練,藉此提升出手後球的弧線,藉此增加命中率。經過反覆的訓練,羅斯的外圍命中率也確實有所提升。上個賽季在灰狼三分命中率為水準之上的37%,本賽季目前也有33.3%的命中率。

談到為何隨身攜帶藥球,羅斯表示:「如果沒有這顆藥球,我現在肯定失業。這顆球讓我投籃更加一氣呵成。我也會用來練運球,讓我下球時更有力。」

有趣的是,該藥球非羅斯所有,而是還在公牛的時候「借」來的,一借就借到今天。

While he was in Chicago, former assistant coach Ron Adams introduced Derrick Rose to the one-of-a-kind ball he credits for his longevity.



From @JLEdwardsIII: https://t.co/vQq4CiZOF3