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NBA／訓練藥球真救命 羅斯：沒它我不會在這裡

2019-12-06 17:23聯合新聞網 綜合報導

曾受嚴重傷害的羅斯仍持續到現在，是靠一顆藥球救命。 美聯社
曾受嚴重傷害的羅斯仍持續到現在，是靠一顆藥球救命。 美聯社
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現效力活塞、上季打出驚奇賽季的羅斯（Derrick Rose）有個鮮為人知的習慣，那就是不管賽前賽後，他隨身都會帶著一顆綠色藥球。這顆球對他來說十分重要，羅斯也親自說明原因。

羅斯過去還在公牛的時候，曾跟時任助理教練亞當斯（Ron Adams）利用這顆重4.5磅（約2公斤）的藥球進行投籃訓練，藉此提升出手後球的弧線，藉此增加命中率。經過反覆的訓練，羅斯的外圍命中率也確實有所提升。上個賽季在灰狼三分命中率為水準之上的37%，本賽季目前也有33.3％的命中率。

談到為何隨身攜帶藥球，羅斯表示：「如果沒有這顆藥球，我現在肯定失業。這顆球讓我投籃更加一氣呵成。我也會用來練運球，讓我下球時更有力。」

有趣的是，該藥球非羅斯所有，而是還在公牛的時候「借」來的，一借就借到今天。

失業

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