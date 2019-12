NBA／前球星皮爾斯難相處？比爾：事實非如此

皮爾斯(右)曾與比爾是隊友。 美聯社 分享 facebook 退休後轉任NBA評論員的塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯(Paul Pierce),生涯末期曾短暫待過巫師,短短一個賽季就讓隊友留下深刻印象;後衛比爾(Bradley Beal)稍早便在《ESPN》記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)的訪談節目中現身說法,也獲得皮爾斯證實。

比爾在訪談分享自己對皮爾斯的第一印象,覺得皮爾斯好像「討厭任何人」,而且「不喜歡人群」;但真正相處之後,比爾才發現事實並非如此。

比爾表示:「他總是挺隊友,他就是這樣。但如果你跟他不同隊,他才懶得理你。我現在也會效法他的精神。」

另一方面,皮爾斯在近期的節目中回應比爾的看法,說道:「這就是我的優勢,我就是這樣。現在每個人都是朋友,彼此相處融洽,這不是我的風格。」

