NBA／前球星皮爾斯難相處？比爾：事實非如此

皮爾斯(右)曾與比爾是隊友。 美聯社 分享 facebook 退休後轉任NBA評論員的塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce），生涯末期曾短暫待過巫師，短短一個賽季就讓隊友留下深刻印象；後衛比爾（Bradley Beal）稍早便在《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的訪談節目中現身說法，也獲得皮爾斯證實。

比爾在訪談分享自己對皮爾斯的第一印象，覺得皮爾斯好像「討厭任何人」，而且「不喜歡人群」；但真正相處之後，比爾才發現事實並非如此。

比爾表示：「他總是挺隊友，他就是這樣。但如果你跟他不同隊，他才懶得理你。我現在也會效法他的精神。」

另一方面，皮爾斯在近期的節目中回應比爾的看法，說道：「這就是我的優勢，我就是這樣。現在每個人都是朋友，彼此相處融洽，這不是我的風格。」