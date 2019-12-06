NBA／狀元威廉森歸期恐再拉長 本季擬不打背靠背賽事

威廉森。 美聯社 分享 facebook 紐奧良鵜鶘選秀狀元郎威廉森（Zion Williamson）在今年季前熱身賽因為膝傷接受半月板修補手術後，一度傳出將休養六至八周，不過在本周已滿六周仍未上場的情況下，遭到美國媒體爆料休養時間可能再度拉長，而鵜鶘球團為了確保他的身體狀況，也證實本賽季將不會讓他出戰背靠背的賽事。

身為近年來最受關注的選秀狀元，威廉森在夏季聯賽僅打九分鐘就傷退，不過他季前熱身賽復出後仍舊展現令人期待的身手，只可惜在開季前夕又因為膝蓋傷勢進廠維修，且確定缺席前一個半到兩個月的例行賽賽程。

而本周剛好是威廉森缺賽後的第六周，雖然一度傳出他已經能回到場上進行簡單跑動以及定點投射，不過距離完成生涯首場NBA例行賽，似乎還有一段路要走，這也讓美國媒體在近日爆料，威廉森歸隊時程可能因此順延，吊足球迷胃口。

不過鵜鶘籃球事務副總裁葛里芬（David Griffin）在今天受訪時就直言，球隊仍在密切關注威廉森的狀況，並且不排除不讓他在本季參加球隊背靠背的賽事，「他剛開始可能不會參與背靠背的賽事，他必須要慢慢找回自己的能力，回到大家認為他該有的完整強度，但是他肯定會下場比賽，因為我們全隊都對於勝利相當渴望，不過坦白的說，我們對於他的狀況很謹慎。」

鵜鶘在今天不敵太陽後，近來苦吞一波七連敗，戰績也持續在聯盟後段班徘徊，不過葛里芬強調，對於球隊的長期發展他仍舊抱持樂觀態度，「在短時間內我們難免會面臨失敗，不過我對於未來取得成功充滿信心，我們將會成為一個穩定的贏家。」