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NBA／曾質疑勇士選擇柯瑞 艾利斯坦言早已被征服

2019-12-06 14:58聯合報 記者劉肇育／即時報導

艾利斯(右)曾質疑勇士隊選柯瑞。 美聯社
艾利斯(右)曾質疑勇士隊選柯瑞。 美聯社
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曾經是「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）加入前的金州勇士一哥，艾利斯（Monta Ellis）近日在接受美國媒體專訪時，談到了對於小老弟的複雜情緒，他坦言當年勇士在選進身材與他一樣瘦小的柯瑞時，一度向球隊提出質疑，不過這幾年自己已經完全被柯瑞的表現征服，甚至還感謝柯瑞在甲骨文球場的最後一場例行賽中，穿上他的球衣向他致敬。

勇士在2007年季後賽首輪，以西區第八種子扳倒達拉斯小牛（獨行俠），在聯盟中掀起一股「We Believe」風潮，而當時的核心人物正是艾利斯，不過接下來幾年勇士都無緣再闖季後賽，並在2009年選秀會上以首輪地七順位挑進了身材瘦小的柯瑞，讓艾利斯坦言一度質疑球隊的選擇。

「坦白說，我年輕時做過一些事情給我造成麻煩，不過我不會否認，這就是生活中的一部分，當有人詢問我意見時，而我不知道如何欺騙別人，只懂得直率的說出我的想法。」艾利斯近日在接受美國媒體專訪時，談到了與柯瑞的過往回憶，「不過他很快贏得了我的尊重，當你付出努力時，我就會尊重你，這是他應得的，一路走來他已經贏得一切，且是實至名歸。」

今年勇士在甲骨文球場的最後一場例行賽中，柯瑞還被拍下穿著艾利斯球衣進場的畫面，當時柯瑞就曾在受訪時公開讚揚艾利斯對他的影響，「他身為『We Believe』時期的一員，為這支球隊留下很多故事，而當我來到這支球隊時，是他在帶領著他們，所以我認為在甲骨文球場的最後一場比賽，對他會特別有意義，而且我們過去還曾並肩作戰過。」

而艾利斯今天也被問及柯瑞向他致敬一事，他則強調這是他籃球生涯中一直想要做的，「一直以來我都希望自己能夠對別人產生影響，不論是在場上還是場下，所以當聽到他那樣說的時候，我認為我辦到了，儘管離開勇士讓我感到失望，但我仍舊愛這個地方與那邊的球迷。」

柯瑞雖然本賽季至今仍因養傷未出戰，不過仍有不少關於他的話題在聯盟中流傳，包括本賽季離隊的前勇士精神領袖伊古達拉（Andre Iguodala）也爆料，柯瑞與他曾在一次比賽前先打完18洞的高爾夫球後，才趕往球場出賽，而那晚他卻拿下驚人的42分。

柯瑞勇士高爾夫

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