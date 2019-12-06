NBA／衛少大三元領軍 火箭22記三分球轟垮暴龍

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休士頓火箭隊今天作客多倫多，靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）19分、13籃板、11助攻的「大三元」帶領下，加上麥克藍莫（Ben McLemore）繳出本季新高的28分，助隊以119：109擊敗暴龍隊，避免陷入連敗。

上一場面對熱火隊，暴龍眾將手感不佳，團隊命中率僅3成85，遭遇左手拇指骨折、傷癒復出的羅瑞（Kyle Lowry）更是18投僅2中，賽後他表示只要再給自己一些時間，相信狀態會愈來愈好。

此役暴龍進攻火力雖有甦醒，團隊命中率也以4成32優於火箭的4成08，不過卻擋不住火箭外線猛攻，全場共投進22顆三分球，多出暴龍10顆，也讓火箭一路保持著優勢，整場比賽都未讓暴龍取得領先位置。

決勝節暴龍雖試圖振作，靠著伊巴卡（Serge Ibaka）切入上籃擺進2分，一度將分數追到1分差，不過塔克（PJ Tucker）立刻在三分線回敬一球，攜手哈登（James Harden）連拿7分助隊穩住陣腳，最終就以10分差取勝。

衛斯特布魯克此役繳出本季第五度的「大三元」，搭配麥克藍莫的28分，哈登23分、7籃板、3助攻、5抄截、1阻攻的全能表現，塔克18分、11籃板。而落敗的暴龍以席亞康（Pascal Siakam）24分9籃板最佳，范弗利特（Fred VanVleet）20分、6籃板、5助攻次之，羅瑞19分、5籃板、8助攻。