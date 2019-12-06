NBA／巫師三星合攻78分 退76人中止3連敗

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華盛頓巫師隊今天在主場迎戰76人隊，靠著八村壘、比爾（Bradley Beal）及板凳奇兵伯坦斯（Davis Bertans）合攻78分，以119：113擊敗對手，中止三連敗，也斬斷76人四連勝。

76人本季在主場表現出色，十場主場賽事都拿下勝利，不過在客場表現卻不甚理想，11場比賽中拿下5勝6負、勝率未達五成，今天76人前往華盛頓作客，力拚將客場勝率回到五成。

開賽76人來勢洶洶，一下場就打出一波11：3的開局，加上哈里斯（Tobias Harris）單節投進2顆三分球、獨拿10分帶領下，首節取得33：25的領先。

不過主場的巫師次節力圖振作，靠著板凳奇兵7投俱中，其中包含5顆三分球，單節貢獻19分，加上八村壘也挹注15分，率巫師在第二節回敬40：22攻勢反超，半場打完巫師反倒取得10分領先。

易籃後巫師進攻端輪到比爾發威，他一掃上半場僅拿9分的冰冷手感，第三節就獨拿11分，仍帶著雙位數領先進入決勝節。決勝節76人試圖反撲，把握住巫師開節進攻出現「當機」情況，打出一波12：4攻勢、追到5分差，不過76人沒能延續氣勢，始終沒能成功追上，最終就以6分差吞敗。

八村壘繳出全隊最佳的27分、7籃板，比爾也有26分、10籃板、4助攻的「雙十」演出，不過最令人驚奇的就是此役從板凳出發的伯坦斯，上半場他八投俱中、命中率百分百，最終轟進7顆三分球拿下25分。

而落敗的76人雖有哈里斯（Tobias Harris）拿下全場最高的33分，安比德（Joel Embiid）也有26分、21籃板的「雙20」演出，仍因比對方多出9次失誤葬送勝利。