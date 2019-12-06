NBA／不再上場只穿襪惹議 詹姆斯：鞋送球迷了

詹姆斯在場邊光著腳。 擷圖自畫面 分享 facebook NBA湖人與爵士之戰，湖人陣中頭號球星詹姆斯末節在場邊為隊友的好表現慶祝，但他腳上只穿襪子引來批評，他今天表示，是在確定不會再上場後，才先把戰靴送給了球迷。

美國職籃NBA洛杉磯湖人昨天客場挑戰猶他爵士的比賽，詹姆斯（LeBron James）上場近30分鐘攻下20分，雖然比賽還在進行，但他的任務已經結束，所以他脫下腳上的球鞋，並在上面簽名，送給兩名年輕的粉絲。

但因對隊友庫茲瑪（Kyle Kuzma）於比賽剩下不到3分鐘時連賞對手兩個麻辣鍋，讓腳上沒有穿鞋只剩下襪子的詹姆斯抑制不了興奮，在場邊激動地跳來跳去，並揮舞著手上的毛巾。

這引來轉播爵士比賽球評的批評，稱那是不尊重的行為。

對此，詹姆斯今天在圖片分享社群網站Instagram貼文，並說道：「試想，當你盡了最大努力，場上已經不需要你的情況下，將你腳上的鞋，送給你想激勵、期盼那晚讓他們引以為豪的小女孩和男孩，然後為隊友歡呼，因為你樂見他們比你還成功，結果這樣做時卻招來批評。」

「各位，這是我們生活的世界，你絕不能讓它阻止你達成生命中的目標，負面、壞的能量、仇恨、嫉妒等，將會試圖讓你在人生旅途中擊垮你，至於你該怎麼掌控它，完全由你自己決定。」

法新社報導，詹姆斯這樣的發言，並非不能接受批評，或批評自己。

因為在比賽結束後，他看了有關自己誇張走步，卻沒被裁判發現的影片後，他坦言是自己的「錯誤」。

當時詹姆斯運球過中場，收球後又走了3步半，儘管爵士前鋒波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）激動的示意，但這個違例卻逃過了裁判的吹判。

詹姆斯當時在賽後就告訴記者說：「那真的是最糟糕的事了，那可能是我在生涯中做過最糟的事了。」

詹姆斯補充道：「當時我並沒有發現，直到中場休息時，其中一位教練告訴我，我才知道。」詹姆斯稱自己被隊友凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和對手米契爾（Donovan Mitchell）場上的碰撞干擾。湖人終場121比96擊敗爵士。

詹姆斯說：「我真的犯了個錯。」