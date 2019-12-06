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NBA／不再上場只穿襪惹議 詹姆斯：鞋送球迷了

2019-12-06 09:40中央社 鹽湖城5日綜合外電報導

詹姆斯在場邊光著腳。 擷圖自畫面
詹姆斯在場邊光著腳。 擷圖自畫面
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NBA湖人爵士之戰，湖人陣中頭號球星詹姆斯末節在場邊為隊友的好表現慶祝，但他腳上只穿襪子引來批評，他今天表示，是在確定不會再上場後，才先把戰靴送給了球迷。

美國職籃NBA洛杉磯湖人昨天客場挑戰猶他爵士的比賽，詹姆斯（LeBron James）上場近30分鐘攻下20分，雖然比賽還在進行，但他的任務已經結束，所以他脫下腳上的球鞋，並在上面簽名，送給兩名年輕的粉絲。

但因對隊友庫茲瑪（Kyle Kuzma）於比賽剩下不到3分鐘時連賞對手兩個麻辣鍋，讓腳上沒有穿鞋只剩下襪子的詹姆斯抑制不了興奮，在場邊激動地跳來跳去，並揮舞著手上的毛巾。

這引來轉播爵士比賽球評的批評，稱那是不尊重的行為。

對此，詹姆斯今天在圖片分享社群網站Instagram貼文，並說道：「試想，當你盡了最大努力，場上已經不需要你的情況下，將你腳上的鞋，送給你想激勵、期盼那晚讓他們引以為豪的小女孩和男孩，然後為隊友歡呼，因為你樂見他們比你還成功，結果這樣做時卻招來批評。」

「各位，這是我們生活的世界，你絕不能讓它阻止你達成生命中的目標，負面、壞的能量、仇恨、嫉妒等，將會試圖讓你在人生旅途中擊垮你，至於你該怎麼掌控它，完全由你自己決定。」

法新社報導，詹姆斯這樣的發言，並非不能接受批評，或批評自己。

因為在比賽結束後，他看了有關自己誇張走步，卻沒被裁判發現的影片後，他坦言是自己的「錯誤」。

當時詹姆斯運球過中場，收球後又走了3步半，儘管爵士前鋒波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）激動的示意，但這個違例卻逃過了裁判的吹判。

詹姆斯當時在賽後就告訴記者說：「那真的是最糟糕的事了，那可能是我在生涯中做過最糟的事了。」

詹姆斯補充道：「當時我並沒有發現，直到中場休息時，其中一位教練告訴我，我才知道。」詹姆斯稱自己被隊友凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和對手米契爾（Donovan Mitchell）場上的碰撞干擾。湖人終場121比96擊敗爵士。

詹姆斯說：「我真的犯了個錯。」

在 Instagram 查看這則貼文

Imagine doing your job at the highest level to where you’re not needed anymore, giving your shoes to a lil girl and boy who you inspire and hoped you made proud that night, then cheering on your teammates cause you love seeing them succeed more than yourself only to be criticized while doing it. People it’s the world we live in and you can’t let it ever stop you from your purpose in life. Negativity, bad energy, hate, envy, etc etc will try to bring you down throughout your journey and it’s up to you on how you handle it. I handle it by simply saying “Thank You” with a 😁 on my face and continue to push forward while doing it! LIVE.LAUGH.LOVE 🙏🏾❤️👑

LeBron James（@kingjames）分享的貼文 於 張貼

詹姆斯爵士湖人

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