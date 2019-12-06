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NBA／度過開季低潮 凱威爾波普感謝詹皇給建言

2019-12-06 09:28聯合報 記者毛琬婷／即時報導

湖人隊凱威爾波普(右)。 路透
湖人隊凱威爾波普(右)。 路透
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洛杉磯湖人隊在布萊德利（Avery Bradley）右腳骨裂缺陣下，由凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）頂替其位置扛起先發，不過他開季初期表現不佳，頻遭球迷以噓聲「伺候」，談到如何度過這段艱困的時光，凱威爾波普歸功於隊友的鼓勵，尤其是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

賽季初凱威爾波普狀態不佳，每當他錯失投籃或是防守錯位時，主場球迷都會不留情面的給予他噓聲，不過就在他頂替布萊德利扛起先發角色後，狀態持續回穩。

凱威爾波普本季為湖人出賽22場，先發12場，上場27.3分鐘，繳出場均10.6分、2.5籃板、1.5助攻，遠優於由板凳出發的比賽，這10場他僅繳出5分、1.9籃板、1.4助攻的成績。

對於自己狀態有好的轉變，凱威爾波普歸功於隊友的鼓勵，「休息室裡有一群真正的兄弟們不遺餘力的給我支持，他們幫助我度過難關，在賽季初我承受了很大的壓力，打得很糟糕，但他們並沒有嫌棄我，反倒一直鼓勵著我，正是因為他們的信任和鼓勵幫助我度過了最艱難的時光。」

凱威爾波普認為，身為「紫金軍團」中的一員，往往都會遭到外界放大檢視、批評，「我們隊中有許多人都經歷過被外界不斷批評的日子，尤其是我們的『一哥』詹姆斯。」

凱威爾波普繼續說：「詹姆斯整個生涯都是在批評中度過，當時他跟我聊了一會兒，他跟我說『沒什麼好擔心的，打完球就沒事了。』我花了一段時間找到打替補的節奏，但進入先發陣容後，我的位置發生變化，因為有詹姆斯和戴維斯在，我的工作變得簡單，也因為他們幫我找到了節奏。」

聽到凱威爾波普的這番話，詹姆斯回應說：「如果我們的一個兄弟正處於艱難時刻，我們會幫助他，讓他知道我們就在他的視線中，當他正在為投籃或是比賽而感到掙扎，我只是跟他說：『我們就在這裡與你同在，你只需要繼續投入工作並相信自己就可以。』顯然，這些外界聲浪已平息許多。」

詹姆斯湖人

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