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NBA／今日戰績表 火箭作客擊退衛冕軍暴龍

2019-12-06 11:01聯合新聞網 整理

火箭哈登突破上籃。 美聯社
火箭哈登突破上籃。 美聯社
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NBA今日戰績表

76人 113:119 巫師

金塊 129:92 尼克

火箭 119:109 暴龍

太陽 : 鵜鶘

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 籃網 vs. 黃蜂

08:00 魔術 vs. 騎士

08:00 溜馬 vs. 活塞

09:00 金塊 vs. 塞爾蒂克

09:00 巫師 vs. 熱火

09:00 勇士 vs. 公牛

09:00 灰狼 vs. 雷霆

09:30 快艇 vs. 公鹿(愛爾達體育1台、Eleven Sports 1)

09:30 國王 vs. 馬刺

11:30 湖人 vs. 拓荒者(緯來體育台)

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