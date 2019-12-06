親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

曾讓日本女主播忍不住哭了...台灣志工團趕下雪冰封前又去宮城

濕冷一整天！今最低14度 晚起又一波大陸冷氣團

運動筆記【焦點人物】初馬之後才是開始，「老鄧」鄧新詮逐頂之路正要展開第 8 隻全馬︰2 年 11 個月零 20 天的 58 秒 PB 破風手之旅
健行筆記尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1走到差點求饒的天梯步道「得卡倫步道」
NBA今日十大好球 (12月5日)賽事懶人包 (12月5日)

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00林文

自從華克(Kemba Walker)離隊之後，黃蜂制服組以高於市場預期的價碼簽下本季年薪高達1900萬的洛齊爾(Terry Rozier)，希望他能接替扛起球隊領袖的角色。但是球隊從開季至今最令人出乎意料的收穫，反倒是二年級生葛拉罕(Devonte' Graham)一連串的瘋狂表現更吸引外界目光。

葛拉罕從板凳邊緣人 躍居球隊得分王

作為2018年第34順位新秀，葛拉罕上賽季在黃蜂僅出賽46場，平均上場14.7分鐘，獲得4.6分2.6助攻1.4籃板，投籃命中率34%，三分球命中率28%，怎麼看就是個坐在板凳深處的替補。然而從今年開幕戰，葛拉罕單場六顆三分球技驚四座後，注定開啟他不平凡的球季。

葛拉罕從板凳出發，接連驚人的得分爆發力，讓他瞬間成為球隊倚重的第六人火力。甚至在洛齊爾開季表現不甚穩定的狀態下，更像是球隊頭號攻堅要角。一個月前面對溜馬，他創下生涯新高的35分，半個多月取代了貝肯(Dwayne Bacon)站上球隊先發，又接續在紐約單場飆進9顆三分球，本月四日主場迎戰勇士全場手感更是火燙，單場10記三分彈再刷個人新猷。

黃蜂本季簽下洛齊爾是希望他能接下華克的領袖任務，但想不到從板凳球員中殺出更厲害的...
黃蜂本季簽下洛齊爾是希望他能接下華克的領袖任務，但想不到從板凳球員中殺出更厲害的葛拉罕，開季後就不斷地快速成長，現在已成為幫助球隊贏球的關鍵角色。 美聯社
分享

組織、得分能力出色 克服身材劣勢

身高僅六尺一吋的葛拉罕先天條件並不夠出色，但是他打球沉穩中又帶有得分爆發力的風格，和時而過於腦衝的洛齊爾剛好互補，成為球隊組織控場的重要人選。他於切入突破，吸引防守注意力之後的分球頗具水準，半場系統戰、全場跑動的轉換攻擊中，他也不會眼裡只有籃框，觀察隊友動線，不俗的傳球視野，讓他一點都不像是上季只打了46場的二年級生。

葛拉罕果決的投籃出手，隊友擋拆掩護之後的帶一步跳投三分球更成為他的致命武器之一，目前葛拉罕的三分球命中率高達41.4%，且一場能命中3.6顆三分球。不只是外圍投籃，他也勇於朝油漆區攻擊，雖然他沒有華麗的換手運球，卻不畏懼身體對抗的碰撞，且懂得用身體創造空間幫助他克服身材矮小的劣勢。

加上擁有殺手特質的大心臟，讓葛拉罕多次在球賽關鍵時刻建功，本季大躍進也深獲教練團與隊友信任，目前出賽23場，先發13場，出賽時間高達33.6分鐘是全隊最多。 他平均繳出18.7分7.7助攻，同樣是全隊最多，PER值+18，助攻失誤比2.5，皆比洛齊爾更優秀。

葛拉罕(中)有很好的傳球視野和切入能力，連兩戰打敗好手眾多的活塞就靠他的助攻。此...
葛拉罕(中)有很好的傳球視野和切入能力，連兩戰打敗好手眾多的活塞就靠他的助攻。此外他的三分球準度也很不錯，關鍵時刻又夠大膽，讓他跟前黃蜂一哥華克一樣不畏身高劣勢，在NBA能闖出一片天。 美聯社
分享

順道一提，葛拉罕成長幅度之大的傑出表現，讓知名電玩在一波球員數值能力的更新當中，將他的能力值一舉提升，暴漲幅度是聯盟最多的球員之一，這足以說明他的實力為他贏來了揮灑空間與人氣、多方關注的焦點。

過於依賴雙衛的攻勢發動 團隊防守也需加強

黃蜂的攻勢發動以及出手比例都相當倚賴於兩名後場雙衛，洛齊爾23場先發繳出17.7分4.2助攻4.3籃板，三分球命中率也有40.5%。相較之下，葛拉罕的組織能力、傳球視野更具天賦，24歲的他，生涯還出賽不到70場，他還有很多的空間去汲取經驗。他將比洛齊爾更有機會成為穩健的當家控球。

唯獨在防守端，這對六尺一吋的後場組合容易形成第一道防線的弱勢，得靠隊友的協防，輪轉防守去補強。黃蜂團隊目前僅助攻數據能排在聯盟平均，其他如單場得失分，籃板保護等都在平均以下，目前戰績則是9勝14敗，暫居東區第九，但距離第八名的魔術有著兩場勝差。

洛齊爾來到黃蜂之後，不用再抱怨出場時間太少了，他跟葛拉罕兩人搭配默契越來越好，或...
洛齊爾來到黃蜂之後，不用再抱怨出場時間太少了，他跟葛拉罕兩人搭配默契越來越好，或許新的雙槍模式有機會讓黃蜂變為可怕的殺人蜂！ 美聯社
分享

黃蜂目前的狀況可能會在東區9到12名當中，與公牛、活塞、巫師有一番激烈的戰績廝殺。陣中得分點不多的情況下，黃蜂勢必得在團隊防守上下更多工夫，利用防守帶動轉換進攻，爭取更多機遇戰的回合，將球隊年輕化、充滿運動能力的特質給發揮出來。

一個沒沒無聞的葛拉罕，躍上檯面成為球隊箭頭，其他更具名氣、天賦的年輕球員蒙克(Malik Monk)、華盛頓(P.J. Washington)、布里吉斯(Miles Bridges)，得加把勁去抓住機會，讓教練團看見。畢竟黃蜂現在沒有絕對頭牌的球星，每個球員都有機會像葛拉罕一樣把握機會竄出來打響名號。

與林文一起暢談籃球

閱讀更多林文的NBA專欄

黃蜂

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。

相關新聞

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

NBA／詹皇烏龍「走步」 裁判「走神」沒響哨

2019-12-06 00:13

NBA／唐西奇連17場20-5-5 獨行俠收四連勝

2019-12-05 12:44

NBA／首度重返多倫多 雷納德：只想著贏球

2019-12-06 08:15

NBA／回故鄉代掌兵符 熱火助教喊有趣

2019-12-05 16:58

NBA／裁判無視大走步 詹皇：腦袋突然當機

2019-12-05 16:01

NBA／場內外成就受肯定 KD登富比世雜誌封面

2019-12-05 15:05

NBA／今日戰績表 安東尼攻20分拓荒者退國王

2019-12-05 14:50

NBA／火箭計畫遞交抗議 聯盟重賽過往確有先例

2019-12-05 14:34

NBA／雙星聯手大破爵士 湖人客場10連勝

2019-12-05 13:26

NBA／高中母校體育館以己為名 艾佛森致詞落淚

2019-12-05 13:00

NBA／巴特勒37分孤掌難鳴 塞爾蒂克本季主場不敗

2019-12-05 12:40

NBA／楊恩破詹皇紀錄 老鷹仍不敵籃網砲火

2019-12-05 12:26

NBA／向76人毛遂自薦？ 克勞佛看好快艇本季奪冠

2019-12-05 12:13

NBA／黃蜂轟垮勇士 葛拉罕平隊史三分球紀錄

2019-12-05 11:40

NBA／字母哥35分領軍 公鹿退活塞收13連勝

2019-12-05 11:06

NBA／外界質疑不配獲獎 安東尼：聽夠胡說八道

2019-12-05 10:49

NBA／尚未對抗訓練 曝厄文恐缺席兩周或更久

2019-12-05 09:27

NBA／今夏成為交易案一員 保羅：我很震驚

2019-12-05 08:27

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

不可忽略的熊熊烈火 邁阿密重返列強的秘密

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

亂投藥還是有備而來？ 安東尼的最後救贖之旅

2019-11-18 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00

苦練三分球練假的？ 西蒙斯投籃罩門仍無解

2019-11-08 07:00

擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

2019-11-08 07:00

交易格林非好選項 勇士大難不坦必有後福

2019-11-07 07:00
看更多

熱門文章

NBA／裁判無視大走步 詹皇：腦袋突然當機

2019-12-05 16:01

NBA／火箭計畫遞交抗議 聯盟重賽過往確有先例

2019-12-05 14:34

NBA／雙星聯手大破爵士 湖人客場10連勝

2019-12-05 13:26

NBA／黃蜂轟垮勇士 葛拉罕平隊史三分球紀錄

2019-12-05 11:40

NBA／唐西奇連17場20-5-5 獨行俠收四連勝

2019-12-05 12:44

NBA／外界質疑不配獲獎 安東尼：聽夠胡說八道

2019-12-05 10:49

MLB／賣貝茲非首要任務 紅襪更想脫手高薪投手

2019-12-05 10:10

NBA／楊恩破詹皇紀錄 老鷹仍不敵籃網砲火

2019-12-05 12:26

NBA／高中母校體育館以己為名 艾佛森致詞落淚

2019-12-05 13:00

NBA／今夏成為交易案一員 保羅：我很震驚

2019-12-05 08:27

NBA／場內外成就受肯定 KD登富比世雜誌封面

2019-12-05 15:05

NBA／字母哥35分領軍 公鹿退活塞收13連勝

2019-12-05 11:06

NBA／向76人毛遂自薦？ 克勞佛看好快艇本季奪冠

2019-12-05 12:13

中職／「薪」一哥誰當 林益全、胡金龍都是熱門

2019-12-05 18:09

冬盟／味全龍勝率過半 黃柏豪打擊出色

2019-12-05 17:09

NBA／巴特勒37分孤掌難鳴 塞爾蒂克本季主場不敗

2019-12-05 12:40

NBA／尚未對抗訓練 曝厄文恐缺席兩周或更久

2019-12-05 09:27

NBA／回故鄉代掌兵符 熱火助教喊有趣

2019-12-05 16:58

足球／戰績不佳遭撤換？傳足協下午開會換教頭

2019-12-05 13:13

NBA／今日戰績表 安東尼攻20分拓荒者退國王

2019-12-05 14:50

MLB／天使打造常勝軍 主場可望續留安那罕30年

2019-12-05 16:31

足球／戰績不佳下台 中華男足教頭遭撤換

2019-12-05 18:11

中職／50萬俱樂部成員 新球季恐將減少

2019-12-05 19:15

羽球／走過傷痛印度摘冠 王子維：很大肯定

2019-12-05 17:32

羽球／BWF年度最佳女運動員 戴資穎連3年入圍

2019-12-05 17:40

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

羽球／球后狂！ 戴資穎連3年入選BWF最佳女運動員

2019-12-05 19:20

SBL／替換洋將又遇陳靖寰退休 九太開季大挑戰

2019-12-05 17:12

NBA／詹皇烏龍「走步」 裁判「走神」沒響哨

2019-12-06 00:13

SBL／裕隆補進雙國手 呂政儒：不用再擔心守林宜輝

2019-12-05 19:01

中職／ 彭政閔加入青棒營教練 新球季職務未定

2019-12-05 16:13

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

中職／高苑幫一起退休 鄭錡鴻學習當教練

2019-12-05 17:36

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

中職／陳傑憲已能正常丟球 新球季盼回游擊

2019-12-05 16:09

中職／胡金龍想保「薪」一哥 隊友林益全是競爭者

2019-12-06 00:05

台彩威力盃／21隊參賽寫新高 上演首次「離島大戰」

2019-12-05 18:48

UBA／半個地主失常 高師大連3年輸首戰

2019-12-05 21:32

SBL／公關票比購票多？ 籃協回應：本在推廣與回饋

2019-12-05 19:24

網球／成立基金會助貧兒就學 費德勒：想做更多

2019-12-05 10:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top