被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

自從華克(Kemba Walker)離隊之後，黃蜂制服組以高於市場預期的價碼簽下本季年薪高達1900萬的洛齊爾(Terry Rozier)，希望他能接替扛起球隊領袖的角色。但是球隊從開季至今最令人出乎意料的收穫，反倒是二年級生葛拉罕(Devonte' Graham)一連串的瘋狂表現更吸引外界目光。

葛拉罕從板凳邊緣人 躍居球隊得分王

作為2018年第34順位新秀，葛拉罕上賽季在黃蜂僅出賽46場，平均上場14.7分鐘，獲得4.6分2.6助攻1.4籃板，投籃命中率34%，三分球命中率28%，怎麼看就是個坐在板凳深處的替補。然而從今年開幕戰，葛拉罕單場六顆三分球技驚四座後，注定開啟他不平凡的球季。

葛拉罕從板凳出發，接連驚人的得分爆發力，讓他瞬間成為球隊倚重的第六人火力。甚至在洛齊爾開季表現不甚穩定的狀態下，更像是球隊頭號攻堅要角。一個月前面對溜馬，他創下生涯新高的35分，半個多月取代了貝肯(Dwayne Bacon)站上球隊先發，又接續在紐約單場飆進9顆三分球，本月四日主場迎戰勇士全場手感更是火燙，單場10記三分彈再刷個人新猷。

黃蜂本季簽下洛齊爾是希望他能接下華克的領袖任務，但想不到從板凳球員中殺出更厲害的葛拉罕，開季後就不斷地快速成長，現在已成為幫助球隊贏球的關鍵角色。 美聯社 分享 facebook

組織、得分能力出色 克服身材劣勢

身高僅六尺一吋的葛拉罕先天條件並不夠出色，但是他打球沉穩中又帶有得分爆發力的風格，和時而過於腦衝的洛齊爾剛好互補，成為球隊組織控場的重要人選。他於切入突破，吸引防守注意力之後的分球頗具水準，半場系統戰、全場跑動的轉換攻擊中，他也不會眼裡只有籃框，觀察隊友動線，不俗的傳球視野，讓他一點都不像是上季只打了46場的二年級生。

葛拉罕果決的投籃出手，隊友擋拆掩護之後的帶一步跳投三分球更成為他的致命武器之一，目前葛拉罕的三分球命中率高達41.4%，且一場能命中3.6顆三分球。不只是外圍投籃，他也勇於朝油漆區攻擊，雖然他沒有華麗的換手運球，卻不畏懼身體對抗的碰撞，且懂得用身體創造空間幫助他克服身材矮小的劣勢。

加上擁有殺手特質的大心臟，讓葛拉罕多次在球賽關鍵時刻建功，本季大躍進也深獲教練團與隊友信任，目前出賽23場，先發13場，出賽時間高達33.6分鐘是全隊最多。 他平均繳出18.7分7.7助攻，同樣是全隊最多，PER值+18，助攻失誤比2.5，皆比洛齊爾更優秀。

葛拉罕(中)有很好的傳球視野和切入能力，連兩戰打敗好手眾多的活塞就靠他的助攻。此外他的三分球準度也很不錯，關鍵時刻又夠大膽，讓他跟前黃蜂一哥華克一樣不畏身高劣勢，在NBA能闖出一片天。 美聯社 分享 facebook

順道一提，葛拉罕成長幅度之大的傑出表現，讓知名電玩在一波球員數值能力的更新當中，將他的能力值一舉提升，暴漲幅度是聯盟最多的球員之一，這足以說明他的實力為他贏來了揮灑空間與人氣、多方關注的焦點。

過於依賴雙衛的攻勢發動 團隊防守也需加強

黃蜂的攻勢發動以及出手比例都相當倚賴於兩名後場雙衛，洛齊爾23場先發繳出17.7分4.2助攻4.3籃板，三分球命中率也有40.5%。相較之下，葛拉罕的組織能力、傳球視野更具天賦，24歲的他，生涯還出賽不到70場，他還有很多的空間去汲取經驗。他將比洛齊爾更有機會成為穩健的當家控球。

唯獨在防守端，這對六尺一吋的後場組合容易形成第一道防線的弱勢，得靠隊友的協防，輪轉防守去補強。黃蜂團隊目前僅助攻數據能排在聯盟平均，其他如單場得失分，籃板保護等都在平均以下，目前戰績則是9勝14敗，暫居東區第九，但距離第八名的魔術有著兩場勝差。

洛齊爾來到黃蜂之後，不用再抱怨出場時間太少了，他跟葛拉罕兩人搭配默契越來越好，或許新的雙槍模式有機會讓黃蜂變為可怕的殺人蜂！ 美聯社 分享 facebook

黃蜂目前的狀況可能會在東區9到12名當中，與公牛、活塞、巫師有一番激烈的戰績廝殺。陣中得分點不多的情況下，黃蜂勢必得在團隊防守上下更多工夫，利用防守帶動轉換進攻，爭取更多機遇戰的回合，將球隊年輕化、充滿運動能力的特質給發揮出來。

一個沒沒無聞的葛拉罕，躍上檯面成為球隊箭頭，其他更具名氣、天賦的年輕球員蒙克(Malik Monk)、華盛頓(P.J. Washington)、布里吉斯(Miles Bridges)，得加把勁去抓住機會，讓教練團看見。畢竟黃蜂現在沒有絕對頭牌的球星，每個球員都有機會像葛拉罕一樣把握機會竄出來打響名號。

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