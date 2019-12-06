字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

同樣是19勝3敗聯盟最佳戰績，東區公鹿在陣容深度、比賽內容和攻防效率上，略強於西區湖人。公鹿場均得分121.1分聯盟第一，投籃命中率4成84聯盟第一，防守效率值聯盟第二，籃板聯盟第二，公鹿第三得分點、三分命中率、三分火力、防守強度比起湖人更加完整。

字母哥禁區外飛身灌籃有如關羽於亂軍之中取上將首級一樣簡單，公鹿在他的領軍之下近來勢如破竹，寫下13連勝。 美聯社 分享 facebook

湖人攻防效率都是聯盟前五，湖人整體水平和實力並不在公鹿之下，湖人幾點明顯缺陷是板凳不穩，缺少第三穩定得分點，另外就是三分球命中率起伏不一。湖人總體戰力主要是靠詹姆斯、戴維斯雙巨頭帶動支撐，雖然單調冒險，但只要詹姆斯+戴維斯保持健康，湖人仍是深具統治力球隊。

開季進四分之一賽程，快艇陣容武器比湖人更齊全，板凳爆發力更好，防守效率略優於湖人，但快艇就是比湖人少一點點統治力，那是一種整體和團隊。湖人和快艇究竟誰能在季後賽走得更遠，實力更堅韌，仍要看明年二月前後最後補強、磨合。

湖人目前戰績跟公鹿完全一樣，詹姆斯(左)平均得分雖然下滑至生涯低檔區，但在戴維斯的配合下，他每場助攻竟多達10.8次，打得更有智慧也更能幫助隊友！ 美聯社 分享 facebook

公鹿呢？比起上季60勝公鹿，今年公鹿即使少了全能後衛波格登，但公鹿打得一點都不勉強。「字母哥」安戴托昆波場均31分、13籃板、5助攻，恐怖再進化，比上季摘下MVP表現更出色、更全面、更具主宰力，左右護法後衛布萊德索(15.2分+5.6助攻)、射手米道頓(場均17.4分)保持穩定輸出，公鹿仍舊靠著強大運動能力、攻防轉換速度、強大鋒線+防守能量，有機會連續第二年挑戰60勝門檻。

波格登今年夏天約滿被溜馬大約簽走，波格登場均18.9分、7.9助攻、4.9籃板，成為溜馬一哥，是溜馬得分王兼助攻王。公鹿失去全能穩定，後場三個位置都能完美勝任波格登，季後賽戰力真的沒有影響？

波格登(右)轉戰溜馬之後，表現實在是太出色了，有他的穿針引線，溜馬團隊戰力明顯比上季提升不少，這也是公鹿很大的損失。 美聯社 分享 facebook

例行賽公鹿靠著字母哥強勢帶動，搭配全隊優質防守和強勢籃板、反擊速度，公鹿戰績和戰力都不輸上季，公鹿仍是東區最熱門、戰績最好球隊，連兩季挑戰60勝指日可待。但季後賽就難說了。

字母哥今年三分球投得不少，每場5次出手命中1.6球，三分球命中率3成1多一點，罰球命中率5成9，不到六成，投籃還是字母哥最大罩門，儘管他今年投得更有自信，也在進步，但數據顯示字母哥的進步太有限。

季後賽更緊密防守，更多區域聯防，突破禁區也會更加困難，犯規、罰球更多，勢必會讓字母哥進攻效率七折八扣。一旦字母哥季後賽進攻、攻防轉換速度、單打效率受到影響，少了全能後衛，能切會傳擅投又能組織的波格登，公鹿半場攻防問題也會被對手針對、放大。

字母哥本季在各方面都繼續成長，唯獨罰球命中率是急速暴跌，目前低到59.1%，遠不如上季的72.9%，這已是到了魔獸等級了，對一個平均每場要罰球11次的球員來說，這真是很大的隱憂。 美聯社 分享 facebook

今年夏天公鹿簽下33歲後衛馬修斯、38歲老射手考佛，目的就在補上波格登位置和功能。但馬修斯穩定性、攻防戰力不如波格登，考佛太老、防守不行，公鹿除了增加字母哥負擔和更多輸出，很難有更好填補方式。公鹿例行賽一直刻意在養希爾、康納頓、迪文森佐三名後衛，希望能更好完美補上波格登角色，公鹿只能期待下半季發生更好的事。

今年公鹿有比上季60勝公鹿更強大、更完美？目前還很難說，字母哥還在恐怖進化，公鹿還在進步，年輕球員和角色球員還在成長，例行賽影響不大，季後賽對手不同，競爭強度不同，一切都很難說。

公鹿二年級生迪文森佐(左)本季進步看得到，平均上場時間21分鐘約比上季多5分鐘，但場均得分由4.9躍升到8.6分，籃板則由2.4增加到4.3個。 美聯社 分享 facebook

縱觀東區天下，公鹿還是目前領跑者，第二領先集團暴龍、塞爾蒂克、76人都未必強於上季，暴龍少了雷納德、格林兩名核心主力，塞爾蒂克內線太矮仍有漏洞，76人總體表現、磨合、進步不如預期。

我並不認為今年公鹿強過上季公鹿，波格登這個點公鹿現有人手和天賦很難補得完美，字母哥投籃不好、罰球不好、背框能力不足罩門，還會被對手針對，公鹿必須要克服的季後賽障礙仍舊很多。