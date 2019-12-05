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NBA／今日戰績表 安東尼攻20分拓荒者退國王

2019-12-05 14:50聯合新聞網 整理

安東尼用表現讓質疑他的人閉嘴，揮別前一場僅得9分，此役用五成命中率攻下20分，搭...
安東尼用表現讓質疑他的人閉嘴，揮別前一場僅得9分，此役用五成命中率攻下20分，搭配里拉得與麥卡倫各有24分與33分，率拓荒者擊退國王。 美聯社
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NBA今日戰績表

勇士 91:106 黃蜂

公鹿 127:103 活塞

太陽 114:128 魔術

籃網 130:118 老鷹

熱火 93:112 塞爾蒂克

灰熊 99:106 公牛

溜馬 107:100 雷霆

灰狼 114:121 獨行俠

湖人 121:96 爵士

國王 116:127 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 76人 vs. 巫師(Eleven Sports 1)

08:30 金塊 vs. 尼克

08:30 火箭 vs. 暴龍(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 太陽 vs. 鵜鶘

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