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NBA／唐西奇連17場20-5-5 獨行俠收四連勝

2019-12-05 12:44聯合報 記者毛琬婷／即時報導

唐西奇此戰攻下22分、7籃板、6助攻，連續17場得到至少20分、5籃板、5助攻。...
唐西奇此戰攻下22分、7籃板、6助攻，連續17場得到至少20分、5籃板、5助攻。 美聯社
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達拉斯獨行俠本季在唐西奇（Luka Doncic）火燙表現下打出好的開季，今天賣力拿下22分、7籃板、6助攻，連續17場得到至少20分、5籃板、5助攻，追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook），並列ABA與NBA合併以來第二名，距離第一的喬丹（Michael Jordan）只差一場，終場獨行俠以121：114氣走灰狼隊，收下四連勝。

賽前獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle）也針對波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的出賽時間做出回應，他表示會監控波爾辛吉斯的初賽時間，但沒有嚴格限制，這是他本季復出後第一次出戰「背靠背」的比賽。

首節獨行俠靠著鮑威爾獨拿11分領軍，以30：25領先灰狼，不過次節進攻卻出現狀況，加上灰狼外線甦醒，單節投進四顆三分球，半場打完灰狼反倒取得三分領先，前三節打完灰狼也都握有領先優勢。

決勝節獨行俠展開反撲，靠著布朗森（Jalen Brunson）切入騎馬跳投命中追平比數，克萊柏（Maxi Kleber）再轟進一顆三分球助隊要回領先，不過灰狼也不輕言投降，雙方展開拉鋸，只領先兩分的獨行俠在克萊柏、布朗森及唐西奇連續命中三分球穩住領先優勢，最終就以7分差勝出。

獨行俠的三分球比對手少了六顆，但靠著優於對手的五成團隊命中率勝出，團隊共有五人得分達雙位數，鮑威爾（Dwight Powell）全場9投俱中，其中包含兩顆三分球，拿下24分、5籃板、4助攻、1抄截、2阻攻，唐西奇22分、7籃板、6助攻，波爾辛吉斯也有19分、6籃板貢獻。

吞下二連敗的灰狼火力集中在唐斯（Karl-Anthony Towns）、維金斯（Andrew Wiggins）及柯文頓（Robert Covington）三人身上，前兩者分別拿下26分，柯文頓則是22分、6籃板，其餘球員沒有太多火力支援。

灰狼唐西奇波爾辛吉斯

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