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NBA／字母哥35分領軍 公鹿退活塞收13連勝

2019-12-05 11:06聯合報 記者毛琬婷／即時報導

字母哥猛攻35分、9籃板，率公鹿推進至13連勝！ 美聯社
字母哥猛攻35分、9籃板，率公鹿推進至13連勝！ 美聯社
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密爾瓦基公鹿隊火燙狀態擋不住，今天作客底特律，在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）猛攻35分、9籃板帶領下，以127：103擊退活塞隊，將連勝數字改寫至13場，繼續穩坐東區龍頭位置。

上季打出全聯盟最佳戰績的公鹿，在東區冠軍賽不敵後來奪冠的暴龍隊，本季捲土重來，新球季在安戴托昆波打出開季連19場「雙十」、連16場至少20分、10籃板的紀錄，公鹿戰績也都保持在前段班位置。

首節打完以22：24落後的公鹿，次節靠著射手考佛（Kyle Korver）在外線破網帶領下展開反撲，打出一波15：2的猛攻，「字母哥」單節貢獻11分，也幫助公鹿在半場打完反而領先對手11分。

易籃後安戴托昆波持續發威，單節五投三中，其中包含一記三分球，加上五罰俱中，再拿下12分，也助公鹿將領先優勢擴大至20分；決勝節公鹿讓板凳球員上場，最終就以24分差輕鬆獲勝，收下13連勝。

公鹿上場的12人都有得分進帳，團隊共有五人得分達雙位數，除了安戴托昆波貢獻四顆三分球，繳出35分外，米道頓（Khris Middleton）也有17分、8籃板、5助攻，布萊德索（Eric Bledsoe）13分、6籃板、6助攻。

落敗的活塞以佐蒙德（Andre Drummond）23分、14籃板、5助攻、2抄截、3阻攻的全能表現最佳，板凳出發的加洛威（Langston Galloway）投進四顆三分球且拿下20分次之。

公鹿安戴托昆波活塞

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