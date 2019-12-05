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NBA／外界質疑不配獲獎 安東尼：聽夠胡說八道

2019-12-05 10:49聯合報 記者毛琬婷／即時報導

外界對於安東尼的獲獎有些聲音，他表示，已受夠這些流言蜚語。 路透
外界對於安東尼的獲獎有些聲音，他表示，已受夠這些流言蜚語。 路透
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日前NBA公布東、西區單周最佳球員，由才加盟拓荒者隊兩周的安東尼（Carmelo Anthony）和公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得，不過外界對於安東尼的獲獎有些聲音，他表示，已受夠這些流言蜚語，「不會讓這些負面情緒進入我的生活。」

安東尼在2018年11月8日最後一次身披火箭球衣迎戰老東家雷霆輸球後，被交易至公牛後遭釋出，就開啟「失業人生」，經過一年的待業，終於在今年11月找到新東家。

相隔1年重返NBA，安東尼目前出賽7戰繳出場均16.4分、6籃板、2助攻數據，上周球隊3連勝的過程，他更繳出22.3分、7.7籃板和2.7助攻成績，也讓他相隔五年再獲得評審親睞。

不過得獎名單公布後，外界也出現了不少批評聲浪，認為火箭「大鬍子」哈登（James Harden）或是獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）更有資格拿下獎項。

談到外界的質疑，安東尼回應，「我有聽到那些流言蜚語，但我不會去注意它。說實話，我已經聽夠了這些胡說八道，我不會讓這些負面情緒進入我的生活，我很努力做到這一點，不會讓它影響到我。」

安東尼還說：「我很榮幸獲得這個獎項，這證明了我為這一刻所付出的努力，我尊敬哈登和唐西奇，但我沒有做出這個得獎決定，我只是很感謝能夠獲獎。」

安東尼哈登唐西奇

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