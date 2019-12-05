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NBA／尚未進行對抗訓練 曝厄文恐缺席兩周或更久

2019-12-05 09:27聯合報 記者毛琬婷／即時報導

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）近期受到肩傷所苦，球團日前表示他至少再休戰兩場，不過根據《紐約時報》記者路易斯（Brian Lewis）報導，厄文可能將傷停一至二周，甚至是更長時間。

厄文在上月中旬因右肩傷勢進入傷兵名單，至今還沒有進入對抗訓練的階段，而在他缺席的這九場比賽中，籃網打出六勝三負的戰績，目前以十勝十負暫居東區第七名。

對於厄文的傷情，主帥亞特金森（Kenny Atkinson）表示，厄文在非對抗訓練的進度不錯，不過醫療團隊還不認為現在他能進行到對抗訓練階段，球團之前也宣布厄文至少還要缺席兩場比賽。

不過路易斯報導指出，「與多位NBA消息人士及醫學專家交流過，最樂觀的人預計厄文至少要缺席一至二周，但悲觀的人則評估他可能還需要更長時間，且認為厄文不僅只有現階段公布的那些問題。」

而鵜鶘隊新秀威廉森（Zion Williamson）在季前動了左膝半月板手術，至今已過去六周，有消息透露，威廉森已經進行場上活動，包含簡單戰術演練和定點投籃練習，不過對於狀元郎的復出時間表，主帥簡崔（Alvin Gentry）表示，球隊會謹慎面對，不會讓他倉促復出。

厄文籃網

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