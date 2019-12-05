NBA／今夏成為交易案一員 保羅：我很震驚

今年夏天火箭和雷霆隊達成震撼交易，用保羅（Chris Paul）換來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），昨天賽後保羅再度談到自己被交易一事，回憶第一時間的反應直呼震驚。

火箭去年和保羅簽下4年1.6億美元合約，但今夏他卻成為球隊交易中的一枚籌碼，火箭送出保羅以及多個選秀權，向雷霆換來衛斯特布魯克。

保羅說：「我最初的反應？我很震驚。說真的，我在交易發生的前幾天還跟當時球隊經理談過這件事，他說不會交易我，這件事最有趣的點在於，這將成為每個人手機上跳出的通知，因為沒人知道。」

儘管對交易案感到震驚，保羅對能繼續打球感到感激，與新隊友、教練相處也都十分融洽，儘管已經是34歲的老將，保羅認為自己還有很多機會能學到很多。

不過來到奧克拉荷馬城，卻讓保羅面臨職業生涯首次與家人分離，目前他的妻小都在洛杉磯生活，「儘管有facetime的幫助，我女兒還是覺得分離很難過，我知道很多人面臨的情況比我更糟，但對我來說這不是常態，不過我已覺得自己很幸運，家人們有空時會來看我比賽。」

對於外界傳言雷霆不會長久留下自己，保羅認為，「我只會嘗試掌控自己所能掌控的東西，對我而言就是認真準備每個晚上的比賽，不斷訓練、投籃。」