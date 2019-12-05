不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

快艇的雷納德出道以來，一直都以安靜省話的形象著稱。許多人想像不到的是，這樣的形象雖然獨特，但卻讓他的巨星地位始終受到質疑和挑戰。而今隨著他兩度轉隊，回到家鄉之後的他似乎真的變了。拿當年的他相比，今天的雷納德已不再是當年那個不太說話的孩子了。而當初的沈默，究竟是真實的他，還是被迫維持的公關形象？

雷納德(右)轉隊到快艇之後，球技依舊是卓然超群，但在個性上變得與在馬刺、暴龍時大不相同，讓人覺得十分驚奇。 美聯社 分享 facebook

回頭去看雷納德的成長過程，可以發現他不斷的在進化，而貫穿他整個成長過程的主題，就是看他如何對抗自己相信的權威，逐漸找到自己，並且一一取回主導權。第一個例子，是他在16歲的時候決定放棄美式足球，改以籃球做為運動生涯的唯一目標。

做為家中最小的孩子，雷納德除了父母之外還有四個姊姊，可想而知他的成長一路都受到最多的關照，也相對沒有太大的自主權。影響他最大的父親一直希望他打美式足球，而打美式足球長大的雷納德，是直到高二才決定要往籃球發展。這是他人生的第一個轉折點，很難想像當初的他是如何捍衛這個決定，然而面對他最愛的父親，小雷納德堅持下來了。

但就在他專心在籃球上不久，他的父親就在自家經營的手工洗車廠被不明人士槍殺。雷納德從小就在這裡幫忙，他曾在受訪時表示，這些洗車的工作雖然辛苦，卻是他們父子相處的美好時光。當時沒有人想到，六年之後雷納德會在美國的父親節那一天，成為全球頂尖籃球聯盟的決賽MVP，這樣的巧合，或許也點出了雷納德心中那股向父親證明自己的渴望。雖然他的父親沒辦法親眼看到兒子的成功，但雷納德卻能夠向父親說明自己當初改打籃球的決定是對的。

除了父親之外，雷納德挑戰的另一個長者形象及權威就是馬刺總教練波波維奇。在2011年選秀會，經過交易後以第15順位進入馬刺之後，雷納德就被波波維奇要求成為聯盟最強的防守球員。波波維奇曾在受訪時表示，他對菜鳥雷納德說過一句話，就是要他得比包溫好十倍。包溫是前馬刺的防守專家，但他是個在選秀會上落選的球員。要雷納德這個首輪新秀拿這樣的球員當發展模板，實在不太吸引人。但雷納德後來做到了，他在2015及2016年連兩年拿下年度最佳防守球員。

雷納德(右)是在2011年選秀第一輪第15順位被溜馬選中，旋即被交易到馬刺，馬刺則是送出當時的板凳控衛希爾。 歐新社資料照片 分享 facebook

而他挑戰波波維奇的方式，就是證明自己除了防守之後，更能得分。事實上，除了2017-18那一季因傷只打9場之外，雷納德的場均得分數據是一路飆高。從新人球季的7.9分，一路成長到上季暴龍的26.6分，雖然雷納德始終不曾拿下過得分王，但他攻守兼備的能力，卻讓他成為史上第三位生涯拿過決賽MVP及年度最佳防守球員的人。

就當各界認為雷納德就是馬刺GDP時代結束後的接班球星之際，2018年他在爭議聲之中決定離開馬刺。這中間有太多故事和傳言，究竟是誰對誰錯也尚未有定論，然而，在那一年前後發生的所有事，無疑是他另一次長大的起點。他身體所受的傷雖不是終結生涯的嚴重威脅，但伴隨傷勢而來的種種遭遇卻挑戰了他原有的認知和信念，也讓他再度挑戰原本信賴的權威，就此離開把他推上當家球星位置的總教練。

雷納德(右)對於總教練波波維奇的嚴苛要求不但能完成，而且總是做得更好。但後來波波維奇對雷納德的傷勢問題常常有意見，兩人之間逐漸失去了互信，或許波波維奇動輒以鄧肯為標準來要求陣中的招牌球星，是太難讓人承受了。 歐新社資料照片 分享 facebook

對於雷納德來說，轉投暴龍就是另一次找尋自己的過程，他要證明自己對球隊及比賽勝負的真實影響力。在沒有波波維奇這樣的總教練及成熟的隊友之後，雷納德的轉隊其實並不被看好，而且風險很高，一旦失敗，他就坐實了旁人對他的質疑。光是想到這一點，就足以令任何成名球星卻步，更何況去年他才剛從傷勢中正式復出，在身心同時背負巨大壓力之下，最終雷納德居然率隊打敗了衛冕軍勇士，再度拿下總冠軍及決賽MVP。

雷納德的生涯不斷地在挑戰別人對他的既有認知，即使是他信賴的長者權威，他仍然有說不及改變的勇氣。如今，他已經拿下兩次總冠軍，兩次決賽MVP，兩次年度防守球員，但他依舊不被多數人認為是聯盟第一人。這頭銜有太多人爭，要比履歷表，比雷納德更好看的球星所在多有，個性和形象更好操作的人氣球星更不在少數。很難想像，擁有這些頭銜的看板球星，雷納德生涯居然只入選過三次全明星，這也說明了雷納德依舊被球迷及球評低估的事實。

這可能也是雷納德再度決定離開，並且回到家鄉打球的原因之一。即使他可以在北國繼續稱王，但他依舊選擇踏上挑戰的道路。即使他可以選擇和湖人詹姆斯抱團的輕鬆劇本，但他依舊決定要握住自己絕對的主導權。已經拿下過總冠軍的他，接下來要挑戰的既有權威恐怕只剩下他自己。而唯有離開安逸，投入另一個挑戰，才能從中找到更不一樣的自己。

雷納德轉隊到暴龍後再次拿下總冠軍，這證明了他已經是最頂尖的球員之一，並不是靠著馬刺的光環，但這還不能讓他滿意，他還想要有更多的挑戰來展現自我。 歐新社資料照片 分享 facebook

從他加入快艇的那一刻起，雷納德似乎就變了，他開始在自己既有的安靜形象中摻雜更多不同的面向，對於媒體訪問的發言和應對也開始有更多的主動和可能。雖然他在場上仍是個相對沈默的領導者，但他處理關鍵攻守的意願、方式及能力，比起過去更顯得主動、強勢和驚人。開季兩個月以來，雷納德也不斷地在最後關頭打出不可思議的表現，尤其是分差接近的比賽，無論是對塞爾提克的再見封阻，還是對火箭的關鍵出手及最後防守，雷納德已經是球隊贏下險球的絕對關鍵。

其實，雷納德進入聯盟還不到十年的時間，在他專注加強防守能力的過程中，他的進攻能力其實也同步成長，最明顯的例子，就是現在他的中距離跳投已經成為對手難以招架的殺器，而這是三年前的他還辦不到的事情。

回到家鄉打球，雷納德的成長還沒結束，也將會有更多的變化。回頭去看，當年他的安靜和沈默，除了是天生個性和成長背景使然之外，也或許是順應著馬刺團隊的文化。雷納德一直被貼上了「石佛接班人」的標籤，要成為像鄧肯那樣，喜怒不形於色的穩定核心。他也一直安於這樣的角色扮演，直到他選擇離開。現在的雷納德，依舊非常家庭取向，習慣自我保護，待人處事依然省話，場上打球仍然精簡到位，但他更懂得在自己、家庭、聯盟、球隊、媒體和球迷之間，找到他最自在的發聲位置。

他不再全然沈默，更能發出不一樣的領導聲量。