NBA／喬治自爆 當過安東尼大粉絲

喬治(右)出手，安東尼防守。 路透 分享 facebook 快艇隊今天以117：97輕取拓荒者隊，快艇球星喬治（Paul George）還憶起和過往和安東尼（Carmelo Anthony）在雷霆隊當隊友的時光，但喬治也指出，球季才剛開始，安東尼還有很多時間要證明自己。

安東尼和喬治2017到18球季曾在雷霆當隊友，兩人2016年也曾在美國隊結緣，不過喬治其實還當過「甜瓜」粉，當時是安東尼效力金塊隊時期，對抗「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）率領的湖人隊。

洛城長大的喬治回憶，自己還記得湖人和金塊兩軍交戰的盛況，「在那時代，布萊恩是我最喜歡的球員，然後安東尼付出所有，布萊恩也是竭盡所能，那場比賽真的讓我成為安東尼的大粉絲，然後第一次有機會和他交手，我明白了為何他那麼難守。」

不過隨時間流逝，喬治已成聯盟頂尖球星，35歲的安東尼卻是「失業」一年才獲得拓荒者隊的合約。安東尼重返NBA舞台只打了6場比賽就獲得單周最佳球員肯定，不過獲獎後的第一戰對快艇沒能延續好績效，今天先發上場28分鐘9投2中，只拿9分、6籃板。

上月中才從肩傷手術回歸的喬治則繳出三分球7投6中的高命中率，他和安東尼場上不時互動，並以「兄弟」形容拓荒者球星，但他也明白說，目前不會為安東尼獲得單周最佳球員開心，儘管安東尼得到認可是美事一樁。

喬治說：「我現在不會為他表現出色而開心，大家會希望站在他那方，而他還有很長的球季，讓他去打，等結束後，想說什麼再暢所欲言。」