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NBA／稱Kobe還能打 退役球星：能與詹姆斯合拍

2019-12-04 16:24聯合報 記者劉肇育／即時報導

布萊恩(左)與巴特勒。 美聯社(資料照)
布萊恩(左)與巴特勒。 美聯社(資料照)
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洛杉磯湖人今天在客場以105：96擊敗丹佛金塊後，繼續與波士頓塞爾蒂克以18勝3敗佳績在聯盟戰績榜保持領先，這也讓詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）是否是聯盟史上最佳雙人組合的話題持續延燒下去，不過過去曾短暫效力過湖人一個賽季的退役名將巴特勒（Caron Butler）指出，如果前湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）能復出的話，肯定能與詹姆斯完美共存。

布萊恩在2016年結束球員生涯後，湖人陷入了兩年的重建期，直到上賽季迎來詹姆斯後才確定球隊核心，而本賽季戴維斯的加入更讓湖人直接重返列強之林，成為今年開季做火熱的球隊。

雖然湖人已經進入「雙斯時代」時代，但前球員巴特勒在近日錄製節目時，也談到了前湖人一哥布萊恩，並認為今年已41歲的他至今仍有打NBA的技術水準，甚至還能與詹姆斯完美共存，「當我跟布萊恩聊天時，他跟我說他現在仍是每天都會早起訓練，這代表他肯定能繼續打球，因為他可是聯盟史上技術水平最高的球員之一，而非十分仰賴運動能力。」

巴特勒接著表示，如果布萊恩有意復出他肯定會重新披上湖人戰袍，而且在與詹姆斯和戴維斯搭配下，仍會有平均17分的表現，「他與詹姆斯的搭配會棒極了，因為詹姆斯可是最完美的組織者，他目前可是聯盟助攻王。」

不過談到自己退休後的狀態時，巴特勒則強調自己要先瘦個30磅才有辦法打球，「我感覺是還不錯，只是需要時間來找回體型，不過能與詹姆斯打球肯定會容易很多，他會為你鋪好路，你只要負責進球就夠了。」

詹姆斯湖人布萊恩巴特勒

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