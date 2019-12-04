NBA／雷納德熄火照贏 瑞佛斯：球隊還非完全體

雷納德(右)。 路透 分享 facebook 快艇隊今天展現團隊深度，儘管當家球星雷納德（Kawhi Leonard）熄火，全場15投僅3中拿11分，球隊仍以117：97大勝拓荒者隊，打出隊史最佳的13勝1敗主場戰績，教頭瑞佛斯（Doc Rivers）更說，球隊還不是「完全體」，「對這支隊伍最棒的一件事是，我們還沒接近該有的樣子。」

上季率暴龍隊迎接隊史第一座NBA總冠軍的雷納德，本季和喬治（Paul George）成為快艇新成員，不過喬治因季前雙肩都動手術，11月中才復出，兩人搭配時間並不多，但在雷納德今天進攻熄火下，喬治和哈瑞爾（Montrezl Harrell）成球隊指標，分別貢獻25分和26分，其中喬治三分球更是7投6中，帶動全隊34投17中的外線攻勢。

瑞佛斯不擔心雷納德狀況，他表示指標球星今天透過傳球幫助球隊，「他先試著讓所有球員進入比賽，然後也試著讓自己跟上。」快艇教頭也提到，上半場球隊還沒適應完全，但加強防守後就逐漸掌握戰局。

上半場兩隊還曾10度打平，雙方命中率都突破5成，快艇不過帶著62：59領先進入下半場，但快艇第三節打出27：17攻勢，還迫使拓荒者命中率下降到僅2成6，成勝負分水嶺。

麥凱倫（CJ McCollum）拿到20分是拓荒者最高，懷塞德（Hassan Whiteside）18分、13籃板，里拉德（Damian Lillard）全場15投5中只得拿16分和7助攻，獲得上周最佳球員的（Carmelo Anthony）先發28分鐘9投2中，只拿9分、6籃板。

麥凱倫形容，快艇下半場幾乎予取予求，「他們基本上為所欲為，而我們沒辦法找出解答。」

里拉德也說，對手展現出團隊深度，有許多球員可以運用，包括貝佛利（Patrick Beverley）和哈瑞爾今天都有優異表現，「當你聯防一個人，他們就能把球丟給可以攻擊的隊友。」