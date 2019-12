NBA／哈登灌籃烏龍誤判 火箭爭重賽或直接取勝

哈登單手灌籃。 路透 分享 facebook

休士頓火箭在今天於作客聖安東尼奧馬刺主場的賽事中,第四節一度領先達到雙位數,不過「大鬍子」哈登(James Harden)在一次抄截後灌籃遭裁判誤判取消後,比賽卻出現巨大轉折,終場馬刺還在二度延長賽逆轉勝出,讓火箭球團不滿的要求重賽。

哈登今天在與馬刺之戰火力全開,幫助火箭在前三節打完取得16分領先優勢,不過在第四節剩下不到八分鐘時,他在一次中場斷球後獨自發動快攻,在進攻半場場地整理人員都差點來不及離場的情況下,哈登高高躍起完成一次單臂爆扣。

不過球在進框後卻被籃網捲了一圈,從框外又彈回框上,並且從框側緩緩滾出,由於事發短短不到兩秒,讓裁判誤以為是哈登的灌籃彈框而出,最終決定將加上計分板上的兩分收回,火箭總教練丹東尼(Mike D’Antoni)因此不滿想上前申請挑戰遭到拒絕。

