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NBA／哈登灌籃烏龍誤判 火箭爭重賽或直接取勝

2019-12-04 15:33聯合報 記者劉肇育／即時報導

哈登單手灌籃。 路透
哈登單手灌籃。 路透
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休士頓火箭在今天於作客聖安東尼奧馬刺主場的賽事中，第四節一度領先達到雙位數，不過「大鬍子」哈登（James Harden）在一次抄截後灌籃遭裁判誤判取消後，比賽卻出現巨大轉折，終場馬刺還在二度延長賽逆轉勝出，讓火箭球團不滿的要求重賽。

哈登今天在與馬刺之戰火力全開，幫助火箭在前三節打完取得16分領先優勢，不過在第四節剩下不到八分鐘時，他在一次中場斷球後獨自發動快攻，在進攻半場場地整理人員都差點來不及離場的情況下，哈登高高躍起完成一次單臂爆扣。

不過球在進框後卻被籃網捲了一圈，從框外又彈回框上，並且從框側緩緩滾出，由於事發短短不到兩秒，讓裁判誤以為是哈登的灌籃彈框而出，最終決定將加上計分板上的兩分收回，火箭總教練丹東尼（Mike D’Antoni）因此不滿想上前申請挑戰遭到拒絕。

而這一球也讓兩隊氣勢大翻轉，馬刺最終還在二度延長賽逆轉勝出，讓火箭球團更無法接受這一次的判決，因此向聯盟提出抗議，希望要回這場比賽的勝利判定或是讓比賽從第四節最後7分50秒重新再打過。

該場比賽裁判卡伯斯（James Capers）在賽後向美國媒體表示，「當這球發生時，我們都以為是哈登的扣籃從框中彈出。不過在那之後我們重看了比賽，他灌籃時球被籃網捲回籃框，所以實際上他確實是命中了那球。」

對於這樣的結果，火箭主帥丹東尼氣憤的表示，不能理解為何裁判不接受他的挑戰，「他們告訴我球打到哈登然後彈出籃筐，所以變成妨礙中籃，我對此發出挑戰，但他們卻沒有回應，然後有另一個人說這不是妨礙中籃，這一球進了，就在那時我跟他們說『行了，我要挑戰它。』他們說不行，卻沒有告訴我什麼原因。」

哈登馬刺籃網

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