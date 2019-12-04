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NBA／華克單節19分救馬刺 德羅展：他天賦異稟

2019-12-04 14:38聯合報 記者林宋以情／即時報導

德羅展稱華克是馬刺運動能力最佳球員所言不假，這球連哈登使勁二頭肌力氣都拉不下他。...
德羅展稱華克是馬刺運動能力最佳球員所言不假，這球連哈登使勁二頭肌力氣都拉不下他。 美聯社
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近16場輸掉13場的馬刺隊，今日迎戰火箭，結果跌破眾人眼鏡，在二度延長賽以135：133擊敗火箭隊，致勝功臣莫過於20歲的板凳奇兵華克（Lonnie Walker IV），德羅展（DeMar DeRozan）對他的表現讚譽有加，「他的天賦異稟，且運動能力是全隊最佳。」

一度落入22分落後，馬刺隊在第4節倒數6分半藉由華克切入爆扣，吹起反攻號角，在正規賽時間終了前11.5秒，華克再飆進三分彈，單節19分的爆量演出，率隊以34：18攻勢反擊，將比賽帶入延長賽，最終打下勝利。

身高196公分的華克，在2017年獲選全美麥當勞高中明星賽，去年在新人選秀首輪的第18順位被馬刺挑中，本季場均上場5.8分鐘，繳2.5分、0.9籃板，他在前役對活塞隊攻下13分，今天以28分再創生涯新高。

德羅展表示，華克擁有全世界的天賦，且努力不懈，「每個人都叫他準備好，他也徹底展現，他是全隊運動能力最棒的球員。」

火箭隊哈登再轟50分，成為布萊恩（ Kobe Bryant）、張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，史上第三位在前役得60分，第二戰再轟50分的球員。

能夠擋下哈登在二度延長的終場前最後一波進攻，德羅展坦言防守哈登非常困難，得天時地利人和，「但我們展現決心，這是場非常有趣的比賽。

華克哈登馬刺

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