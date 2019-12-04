NBA／奇兵華克跳出 馬刺2OT驚天逆轉火箭

20歲的華克末節大爆發，在單節獨拿19分跳出拯救馬刺，與德羅展聯手歷經2OT逆轉火箭。 美聯社 分享 facebook

少了明星中鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge），馬刺隊4日在主場迎戰火箭隊，上演絕地逆轉，20歲的華克（Lonnie Walker IV）扮演奇兵，在第4節獨拿19分率隊延長戰線；德羅展（DeMar DeRozan）在二度延長賽攻守俱佳，在倒數30秒4罰3中，幫助球隊鎖定勝局，以135：133險勝火箭。

華克在末節大爆發，在單節獨拿19分，助馬刺隊打出34：18攻勢，尤其是倒數1分鐘連拿8分，含正規賽時間終了前11.5秒在左側45度角投進扳平戰局的三分彈。

華克在延長賽攜手德羅展咬緊比分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在倒數1分鐘投進追平分，馬刺隊隨後兩次進攻都無功而返，哈登在時間終了前同樣拋投失手，進入二度延長。

火箭攻勢仍由哈登主導，在倒數1分41秒卡佩拉（Clint Capela）2罰1中，哈登搶下進攻籃板，補籃再添兩分，馬刺富比士（Bryn Forbes）隨後在三分線拔起球進，再度扳平。

哈登在48.5秒兩罰俱中，德羅展在倒數30秒也站上罰球線，第2罰卻彈框而出，他在倒數3.3秒快攻上籃製造犯規，兩罰俱中將功贖罪，率馬刺以1分反超。火箭隊把最後一擊交給哈登，德羅展成功製造進攻犯規，華克在終場前罰球再添1分，135：133驚險逆轉。

火箭隊在比賽過程一度取得20分領先，卻是大意失荊州。此役的第4節還有爭議誤判，倒數7分半哈登抄截後，在無人防守情況下單手爆扣，球破網從框上回彈，但裁判並未算進球，得分不算。

哈登繼前役攻下60分，此役再轟50分、9籃板、6助攻，衛斯特布魯克19分、10籃板、10助攻完成「大三元」。德羅展23分、9助攻，富比士25分，板凳奇兵華克28分、4籃板。