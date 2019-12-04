NBA／唐西奇33分18籃板 率獨行俠打落鵜鶘

唐西奇（Luka Doncic）攻下33分、生涯新高18籃板外帶5助攻，率獨行俠輕取鵜鶘。 美聯社 分享 facebook

獨行俠隊在前役中止湖人隊史10年來最佳的10連勝，戰績躍居西區第四，4日踢館鵜鶘隊，20歲的「一哥」唐西奇（Luka Doncic）攻下33分、生涯新高18籃板外帶5助攻，終場以118：97輕取鵜鶘，笑納三連勝，戰績14勝6負逼近快艇隊。

唐西奇在11月場均30.8分、9.9籃板、9.6助攻，以接近「大三元」的表現率隊打下12勝6負，今日獲選西區單月最佳球員，並跟東區得主安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）締造聯盟首次國際球員包辦東、西區單月最佳球員紀錄。

今日迎戰鵜鶘隊，唐西奇延續表現，開賽與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）「歐陸連線」，連兩記三分球率隊得分開張，次節鵜鶘隊一度取得11分領先，但巴瑞亞（J.J. Barea）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）各兩記三分球，獨行俠以單節六記三分彈，35：29攻勢回應，易籃前取得6分領先。

末節小柯瑞（Seth Curry）手感火燙，單節四記三分球，幫助獨行俠擴大到20分領先，他的三分球共7投5中、攻下19分，唐西奇33分含五顆三分球，獨行俠團隊三分球命中率四成二，以19顆三分彈轟退鵜鶘。

鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）攻下全隊最佳24分、6助攻，球隊唯一的好消息，就是超級新秀威廉森（Zion Williamson）歸隊不遠，他從開幕至今一戰未打就先動右膝半月板修補手術，目前已參與球隊簡單練習和定點投籃，有望在12月底前歸隊。