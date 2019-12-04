NBA／厄文不適合波士頓？ 賈奈特：不夠有膽識

退役名將賈奈特暗指厄文沒能待在波士頓，是因為膽識不夠。 歐新社 分享 facebook

籃網球星厄文（Kyrie Irving）還在養傷，但新聞持續攻占版面，前綠衫軍退役球星賈奈特（Kevin Garnett）近日受訪時，暗指厄文沒能待在波士頓，是因為膽識不夠。

厄文於2017-2019球季效力塞爾蒂克，沒能幫助球隊打出化學效應，反倒是引發休息室風暴，儘管厄文在今夏轉戰布魯克林，但話題仍未平息。

在即將上映的電影《Uncut Gems》客串一角的賈奈特，近日與亞當山德勒（Adam Sandler）現身紐約出席新片宣傳活動時，直言厄文離開波士頓，他並不會意外。

「波士頓是非常硬派的城市，老兄，你必須要具有膽識才能在那裡生存。」賈奈特表示，想待在波士頓，得先展現自己的渴望，那才是人們想要看到的，這也是為什麼皮爾斯（ Paul Pierce）與波士頓是如此完美匹配。

賈奈特形容，皮爾斯渴望每一次出手，即便是14投0中，「他的態度也是，『我知道，但他們想要我這麼做。』」

對於球迷與媒體炒作話題，厄文則是透過Instagram抒發己見，諷刺體育娛樂產業已經被外界過於高捧，反倒讓球員成為犧牲品，「籃球並不是一場秀，應該是宣揚愛的藝術，唯有後者才能讓熱愛球賽本質的人留下，別再陷入眼前以娛樂為名的比賽了。」