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NBA／若無拓荒者一通電話 安東尼已打算退休

2019-12-04 09:33聯合報 記者林宋以情／即時報導

甜瓜透漏如果沒有加盟拓荒者，實際上早就做好高掛球鞋的準備。 美聯社
甜瓜透漏如果沒有加盟拓荒者，實際上早就做好高掛球鞋的準備。 美聯社
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如果不是拓荒者隊的一通電話，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的NBA17年生涯可能已劃下休止符，今天他在接受訪問時表示，實際上早就做好高掛球鞋的準備，不過加盟拓荒者隊讓他重燃鬥志，並表示本季不會是他的退休巡迴。

安東尼在上周幫助拓荒者隊拿下三連勝，在暌違五年後首奪單周最佳球員，他接受ESPN訪問時語出驚人，表示如果對的情勢並未到來，心態上已有退休的打算。

「這是很艱難的，但有一刻讓我頓悟到，已經奉獻將近16年在賽場上，我也準備好放棄了。」安東尼表示，就籃球的角度而言，他所能奉獻的已經攤在所有人的面前，已毫無遺憾，因此做好告別賽場的心態。

安東尼進一步表示，來到拓荒者之所以是對的選擇，是球隊需要他，他也明瞭自己的能力足以回饋幫助球隊，「沒有比感覺到被需要更好的事，這也是推動我的動力，若加入一支球隊後並未見效，那仍會算在我頭上。拓荒者隊讓我得以發揮，球團也需要我。」

外界將安東尼本季回歸視為退休巡迴，35歲的明星前鋒認為還不到時候，表示自己的身體在休息一整年後，已經調整到最佳狀態，「我35歲了，但不代表我應該退休。最重要的是，我的心態正確且獲得休息。」

拓荒者接下來將迎戰洛城雙雄，明日先作客快艇隊，8日湖人隊前來踢館，安東尼將與好兄弟詹姆斯（LeBron James）交手，他的期待溢於言表，「我還記得高中時我們談論彼此首度對決，17年後我們還在這裡，做著我們最熱愛的事。」

安東尼拓荒者詹姆斯

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