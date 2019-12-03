親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

國賠法三讀通過！颱風天執意登山觀浪出意外可免賠

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

運動筆記【訓練】打造跑者肌力訓練，7-11 就可以解決？文山古道Trail Run
健行筆記換個方式親近你-阿里磅瀑布健行與瀑降不只巨人之手 山蘇林美到賽德克巴萊取景
NBA今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (12月3日)今日五大好球 (12月3日)

NBA／安東尼隔5年獲單周最佳 教頭：很好故事

2019-12-03 15:33聯合報 記者曾思儒／即時報導

安東尼(左)相隔5年獲選單周最佳球員，教頭史達茲(右)認為是新球季勵志故事。 美...
安東尼(左)相隔5年獲選單周最佳球員，教頭史達茲(右)認為是新球季勵志故事。 美聯社
分享

NBA今天公布東、西區單周最佳球員，由才加盟拓荒者隊兩周的安東尼（Carmelo Anthony）和上季摘下MVP的公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得，一度「失業」的安東尼相隔5年獲獎，成為新球季勵志故事。

35歲的安東尼去年11月離開火箭隊，直到今年11月才找到新東家；相隔1年重返NBA，他目前出賽6戰繳出17.7分、6.6籃板、2.2助攻數據，上周球隊3連勝的過程他成績更提升到22.3分、7.7籃板和2.7助攻，三分球命中率更高達4成55。

終於獲得拓荒者青睞，如願重返NBA披上「00號」戰袍轉戰波特蘭，這位10屆全明星前鋒已經有一年沒有上場比賽，前3戰他的命中率都沒超過4成，對上騎士一役外線還8投全盡墨，讓他備受質疑，不過他很快就在昨對公牛爆砍全場最高分重新證明自己。

拓荒者今天練習後，總教練史達茲（Terry Stotts）提到安東尼獲選單周最佳球員時說：「我認為這很好，他這周的確表現非常好，我們也拿下3勝0敗的戰績，通常聯盟會將獎項給勝利的球隊，所以我認為這是很好的故事。」

上周包括火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）和獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）都有優異表現，不過火箭上周戰績並非全勝，獨行俠隊也敗給快艇隊，讓個人成績突出的兩名球星成遺珠。

這是安東尼生涯第19次獲得單周最佳球員，不過他前一次獲獎已要回溯到2014年3月，當時他還是尼克隊「一哥」；相隔5年獲得肯定，安東尼也在個人社群平台放上側臉微笑照片，並寫下認真訓練、耐心、家庭就是自己的動力。

安東尼拓荒者NBA

相關新聞

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

NBA／為「甜瓜」抱不平 喬治：期待與他交手

2019-12-03 13:57

NBA／連兩戰大勝40分 公鹿緊追獨行俠再寫紀錄

2019-12-03 14:49

NBA／以為唐西奇有撞牆期 諾維茨基公開「認錯」

2019-12-03 15:54

NBA／尼克迷要多蘭為戰績負責 康特喊「母湯」

2019-12-03 15:40

NBA／詹皇力推AD拿年度最佳防守 格林跟進

2019-12-03 10:26

NBA／愛穿KD簽名鞋 施羅德：衛少也虧過我

2019-12-03 16:18

NBA／干擾罰球遊走規則邊緣 教練球員各出奇招

2019-12-03 16:15

NBA／3節砍60分後反應暴紅 哈登：是製造效果

2019-12-03 15:25

NBA／今日戰績表 公鹿大破尼克拉出12連勝

2019-12-03 14:52

NBA／威廉森尚未場上訓練 鵜鶘：寧可過度謹慎

2019-12-03 14:30

NBA／拉文聯手馬卡南砍48分 公牛客場力克國王

2019-12-03 14:29

NBA／烏布瑞關鍵3分球連發 太陽險退黃蜂

2019-12-03 12:22

NBA／爐主對決 老鷹拿勇士祭旗止10連敗

2019-12-03 12:05

NBA／44分差痛擊尼克 公鹿勇奪12連勝

2019-12-03 11:52

NBA／三分雨宰爵士 76人豪取主場10連勝

2019-12-03 11:29

NBA／快艇雙槍還未同隊練習 主帥：前所未見！

2019-12-03 09:38

NBA／睽違五年 安東尼再獲單周最佳球員

2019-12-03 08:25

NBA／稱快艇還在磨合 主帥：但我們可以很特別

2019-12-03 00:39

NBA／斷湖人10連勝 唐西奇：我們能勝頂尖勁旅

2019-12-03 00:30

NBA／大坂直美現身觀戰 八村壘得分創新高

2019-12-02 17:02

NBA／連15場至少「20-5-5」 唐西奇追平詹皇

2019-12-02 16:00

NBA／快艇轟150分 巫師洛城吞2敗：很好經驗

2019-12-02 15:20

NBA／湖人播影片致敬 諾維茨基：榮幸且感激

2019-12-02 15:16

NBA／勇士追平球失手 魔術佛尼爾：感謝上帝

2019-12-02 14:47

NBA／今日戰績表 湖人主場致敬諾維茨基還送輸球禮

2019-12-02 14:05

NBA／唐西奇為罕病童募款6千萬 賽前暖心相見歡

2019-12-02 13:36

NBA／批隊友場上慢跑 詹姆斯：拒絕2連敗

2019-12-02 12:47

NBA／保羅末節關鍵得分 雷霆逆轉擊退鵜鶘

2019-12-02 12:35

NBA／丁威迪大爆發 隊友：籃網有新三頭怪獸

2019-12-02 11:51

NBA／馬刺慘敗活塞34分 波總：感到很失望

2019-12-02 11:20

NBA／淪哈登紀錄夜配角 楊恩：十分難堪

2019-12-02 10:46

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

不可忽略的熊熊烈火 邁阿密重返列強的秘密

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00
看更多

熱門文章

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

NBA／睽違五年 安東尼再獲單周最佳球員

2019-12-03 08:25

NBA／大坂直美現身觀戰 八村壘得分創新高

2019-12-02 17:02

6搶1／棒協希望修改協議書 中職：實難接受

2019-12-02 17:47

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

UBA／健行壓哨球續命 延長賽退世新收7連勝

2019-12-02 19:40

NBA／爐主對決 老鷹拿勇士祭旗止10連敗

2019-12-03 12:05

中職／三冠王索沙回鍋？悍將隊持續盯人

2019-12-02 16:35

影／桌球一哥林昀儒返台 看到多人接機直呼怪怪的

2019-12-02 17:32

日職／宋家豪加薪3倍 明年年薪4500萬日圓

2019-12-03 13:01

NBA／3節砍60分後反應暴紅 哈登：是製造效果

2019-12-03 15:25

MLB／黃暐傑未獲遊騎兵換約 可能改簽小聯盟約

2019-12-03 09:58

NBA／快艇雙槍還未同隊練習 主帥：前所未見！

2019-12-03 09:38

NBA／稱快艇還在磨合 主帥：但我們可以很特別

2019-12-03 00:39

NBA／44分差痛擊尼克 公鹿勇奪12連勝

2019-12-03 11:52

日職／陽岱鋼不在意批評 認為王柏融明年更清楚

2019-12-03 14:35

6搶1／賽事主辦權起爭議 體育署出手協調了

2019-12-03 12:27

NBA／三分雨宰爵士 76人豪取主場10連勝

2019-12-03 11:29

日職／張奕加9成薪 明年想拚10勝

2019-12-03 00:19

MLB／三度挑戰FA 穆斯塔卡斯終獲紅人四年大約

2019-12-03 08:17

NBA／愛穿KD簽名鞋 施羅德：衛少也虧過我

2019-12-03 16:18

6搶1／誰來主辦？中職、棒協現僵局

2019-12-03 00:16

UBA／桌球一哥開球 林昀儒：比打世界盃緊張

2019-12-02 20:15

NBA／斷湖人10連勝 唐西奇：我們能勝頂尖勁旅

2019-12-03 00:30

日職／18年前來台打世界盃 阿部慎之助很有感情

2019-12-02 19:41

NBA／詹皇力推AD拿年度最佳防守 格林跟進

2019-12-03 10:26

網球／2020有望大滿貫奪冠 外媒點名4大好手

2019-12-02 17:34

桌球／林昀儒寫新猷 蔣澎龍：桌壇後繼有人

2019-12-03 00:49

NBA／威廉森尚未場上訓練 鵜鶘：寧可過度謹慎

2019-12-03 14:30

NBA／干擾罰球遊走規則邊緣 教練球員各出奇招

2019-12-03 16:15

足球／梅西6獲金球獎史上首位：還不想退休

2019-12-03 11:55

NBA／尼克迷要多蘭為戰績負責 康特喊「母湯」

2019-12-03 15:40

NBA／為「甜瓜」抱不平 喬治：期待與他交手

2019-12-03 13:57

桌球世界盃／首參賽奪銅 林昀儒：盼是好的開始

2019-12-02 18:25

助台爭取東奧門票 大陸金牌教練來台給建言

2019-12-02 18:55

F1／6冠王漢米爾頓留或走 牽動各車隊版圖

2019-12-02 17:23

UBA／文化大號三分球致勝 陳暉：老天保佑

2019-12-02 17:30

MLB／捕手麥肯薪資加倍 白襪簽一年540萬美元

2019-12-03 09:39

NBA／連兩戰大勝40分 公鹿緊追獨行俠再寫紀錄

2019-12-03 14:49

NBA／烏布瑞關鍵3分球連發 太陽險退黃蜂

2019-12-03 12:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top