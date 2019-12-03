NBA／安東尼隔5年獲單周最佳 教頭：很好故事

2019-12-03 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



安東尼(左)相隔5年獲選單周最佳球員，教頭史達茲(右)認為是新球季勵志故事。 美聯社 分享 facebook

NBA今天公布東、西區單周最佳球員，由才加盟拓荒者隊兩周的安東尼（Carmelo Anthony）和上季摘下MVP的公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得，一度「失業」的安東尼相隔5年獲獎，成為新球季勵志故事。

35歲的安東尼去年11月離開火箭隊，直到今年11月才找到新東家；相隔1年重返NBA，他目前出賽6戰繳出17.7分、6.6籃板、2.2助攻數據，上周球隊3連勝的過程他成績更提升到22.3分、7.7籃板和2.7助攻，三分球命中率更高達4成55。

終於獲得拓荒者青睞，如願重返NBA披上「00號」戰袍轉戰波特蘭，這位10屆全明星前鋒已經有一年沒有上場比賽，前3戰他的命中率都沒超過4成，對上騎士一役外線還8投全盡墨，讓他備受質疑，不過他很快就在昨對公牛爆砍全場最高分重新證明自己。

拓荒者今天練習後，總教練史達茲（Terry Stotts）提到安東尼獲選單周最佳球員時說：「我認為這很好，他這周的確表現非常好，我們也拿下3勝0敗的戰績，通常聯盟會將獎項給勝利的球隊，所以我認為這是很好的故事。」

上周包括火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）和獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）都有優異表現，不過火箭上周戰績並非全勝，獨行俠隊也敗給快艇隊，讓個人成績突出的兩名球星成遺珠。

這是安東尼生涯第19次獲得單周最佳球員，不過他前一次獲獎已要回溯到2014年3月，當時他還是尼克隊「一哥」；相隔5年獲得肯定，安東尼也在個人社群平台放上側臉微笑照片，並寫下認真訓練、耐心、家庭就是自己的動力。