NBA／連兩戰大勝40分 公鹿緊追獨行俠再寫紀錄

2019-12-03 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



公鹿在字母哥帶領下，成為史上第五隊、本季第二隊在連續兩場比賽都大勝對手40分以上的球隊。 美聯社 分享 facebook

密爾瓦基公鹿在今天出戰紐約尼克的比賽中，靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）僅上場22分鐘就拿下29分15籃板的表現，以44分差距大勝對手，包括前一場以41分差距輕取夏洛特黃蜂，公鹿也成為史上第五隊、本季第二隊在連續兩場比賽都大勝對手40分以上的球隊。

公鹿在前一場大勝黃蜂後收下11連勝，在東區戰績榜中續保領先位置，今天對上戰績敬陪末座的尼克，公鹿上半場打完就已取得27分領先優勢，下半場尼克也提前棄守，最終公鹿就以132：88大勝尼克，將本季最長連勝延續到12場。

對於球隊近況極佳，安戴托昆波賽後則強調，全隊都未把連勝這件事放在心上，「我們就是做好自己的工作，當到球場的時候，我們都未想到12連勝，只想著該如何打好球、贏得比賽，12連勝期間我們都打得很開心，但那些都過去了，我們要繼續進步。」

而公鹿也成為聯盟史上第五支在連續兩場比賽中都大勝對手40分以上的球隊，不過值得一提的是，前一支達成此紀錄的達拉斯獨行俠，是在不到兩周前對戰騎士與勇士時所創下，是史上第一次有兩支球隊在同一球季完成此紀錄，至於輸44分的尼克則是創下近九年來的最大輸分紀錄。